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Двох українців перевіряють на коронавірус

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В Українаі ще двох людей перевіряють на коронавірус / Sky News

У 11 інших людей в Україні захворювання не підтвердили, ще двох – перевіряють. Результати аналізів цих хворих будуть відомі до кінця дня 5 лютого. В Україні наразі жодного випадку зараження не зареєстровано. Але тести для виявлення вірусу є.

Про це заявив генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський.

До теми: Китайський коронавірус вперше виявили у новонародженого

Він також додав, що перші тест-системи для виявлення нового коронавірусу вже прибули в Україну. За його словами, їх має вистачити для дослідження 25 – 30 випадків. Проте вже є домовленості з Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо додаткового постачання тестів. 

Дивіться карту захворювань китайським коронавірусом:

До слова, у більшості областей запроваджують карантин у зв'язку з підвищеним епідеміологічнимпорогом на грип та ГРВІ. За тиждень вже зареєстрували два смертельні випадки грипу за тиждень. Загалом з початку епідеміологічного сезону померло 15 людей. Жоден із них не мав щеплення від грипу.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Від коронавірусу померли 493 людини станом на 5 лютого. Загалом по світу інфіковано понад 24 560 осіб.
  • Від хвороби помирають в приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронарвірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

міфи та правда про коронавірус картинка 24 канал
Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

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Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус 2020 Медицина Лікування
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