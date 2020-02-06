Двох українців перевіряють на коронавірус

У 11 інших людей в Україні захворювання не підтвердили, ще двох – перевіряють. Результати аналізів цих хворих будуть відомі до кінця дня 5 лютого. В Україні наразі жодного випадку зараження не зареєстровано. Але тести для виявлення вірусу є.

Про це заявив генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський.

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Він також додав, що перші тест-системи для виявлення нового коронавірусу вже прибули в Україну. За його словами, їх має вистачити для дослідження 25 – 30 випадків. Проте вже є домовленості з Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо додаткового постачання тестів.

Дивіться карту захворювань китайським коронавірусом:

До слова, у більшості областей запроваджують карантин у зв'язку з підвищеним епідеміологічнимпорогом на грип та ГРВІ. За тиждень вже зареєстрували два смертельні випадки грипу за тиждень. Загалом з початку епідеміологічного сезону померло 15 людей. Жоден із них не мав щеплення від грипу.

Що треба знати про коронавірус 2019-nCoV:

Від коронавірусу померли 493 людини станом на 5 лютого

Від хвороби помирають в приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронарвірус не підтвердився.

жоден випадок підозри на коронарвірус не підтвердився. До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.



Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

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