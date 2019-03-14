Двоє дітей у Львові перебувають у церебральній комі через ускладнення від кору

Внаслідок ускладнення від кору у львівській обласній інфекційній лікарні двоє дітей перебувають у комі. Медики вже декілька днів борються за їхні життя. Нещодавно з реанімації до відділення перевели ще двох маленьких пацієнтів, у яких запалення головного мозку.

Обидві дитини, хлопчик трьох років та дівчинка чотирьох, не були щеплені від кору.

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Лікарі повідомили, що маленьких пацієнтів госпіталізували у важкому стані: без свідомості, із судомами та набряком мозку.

Лише за 2018 рік в інфекційній лікарні вже шестеро пацієнтів лежать з запаленням мозку. Загалом віком від двох до сімнадцяти років. Саме кір спричинив коровий енцефаліт, тобто ускладнення у вигляді запалення головного мозку.

Від першого січня 2018 року донині сталося понад 30 випадків ускладнення кору у вигляді запалення головного мозку. А з 23 лютого по 7 березня до лікарні доправили чотирьох діток з ознаками енцефаліту,

– сказала головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко.

Головна експертка департаменту охорони здоров'я з імунології Лариса Костюченко наголосила, що ускладнення у вигляді корового енцефаліту може розвинутися з відставанням від самого кору навіть через рік після перенесеної хвороби.

Кір – що це? Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин. Медики зауважили, що заразитися кором може кожен. А єдиним засобом вберегтись – зробити щеплення. Адже вакцина зменшує шанси підхопити вірус, запобігає ускладненням і летальним наслідкам. У 2018 році на Львівщині від ускладнень кору померло двоє дітей, а 2019 року – 36-річна львів'янка. Вакцинуватися жінка не могла через генетичне захворювання.

Наразі на Львівщині працюють мобільні бригади, які проводять щеплення школярів. Під час так званої спецоперації з'ясували, що із понад 13 тисяч школярів у Львові провакцинували лише 10%.



Симптоми кору

До слова, найбільша кількість хворих на кір саме у Львівській, Вінницькій, Рівненській та Хмельницькій областях, а ще у Києві.

Нещодавно Україна очолила світовий антирейтинг за кількість випадків захворювання на кір. За 2018 рік занедужало понад 30 тисяч українців. Це вдвічі більше, ніж на Філіппінах, що посіли друге місце. Попри це, епідемію в Україні не оголошували. Мовляв, немає причин.

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