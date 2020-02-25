Двоє українців з лайнера Diamond Princess хворі коронавірусом: що відомо про їхній стан

У посольстві України повідомили, що двоє українців з коронавірусом, яким вони заразилися на круїзному судні Diamond Princess, досі перебувають на лікарняних ліжках в Японії.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на посольство України в Японії.

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Зараз стан здоров’я обох українців покращився, але досі невідомо, коли їх зможуть виписати. Вийти з лікарні можливо лише після того, як результати повторних аналізів на коронавірус будуть негативні.

Додамо, раніше депутат Михайло Радуцький заявляв, що громадяни України повністю одужали, однак згодом у МОЗ спростували цю інформацію.

Українці не мають наміру евакуюватися в Україну

На лайнері працювало 25 українців. І майже всі з них не збираються евакуюватися в Україну.

"Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Поки що 24 з них повідомили, що не мають наміру зараз повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт", – сказав представник МЗС.

Коротко про ситуацію на Diamond Princess

Перші випадки зараження китайським коронавірусом на лайнері Diamond Princess зафіксували 4 лютого.

На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

У двох українців підтвердили коронавірус , їх госпіталізували у лікарню в Японії.

, їх госпіталізували у лікарню в Японії. 14 лютого кільком першим пасажирам Diamond Princess дозволили покинути судно.

19 лютого приблизно 100 людей покинули лайнер, відбувши карантин у 14 днів.

Станом на 20 лютого померли двоє пасажирів лайнера.



Міфи та неправда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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