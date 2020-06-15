Дякувати не лише на словах: Зеленський дав нове доручення виплати страховки медикам
Президент Володимир Зеленський дав завдання уряду якнайшвидше здійснити страхові виплати родинам загиблих медиків і тих, хто отримав інвалідність внаслідок протидії поширення коронавірусної інфекції.
Про це він заявив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.
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За дорученням Зеленського, уряд повинен найближчим часом провести виплати медпрацівникам.
Ще 7 травня Верховна Рада ухвалила закон про підвищення соціального захисту медичних працівників та їхніх сімей, згідно з яким у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи внаслідок інфікування коронавірусом такий працівник прирівнюється за статусом до військовослужбовця.
У повідомленні також йдеться, що під час наради урядовці заявили, що необхідні для страхових виплат документи підготовлені.
Що передбачає Закон про страхування медиків від COVID-19:
- виплати медикам, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій;
- на випадок встановлення групи інвалідності для медпрацівника через зараження COVID-19 уряд виплачуватиме компенсацію у розмірі 600 тисяч гривень;
- виплати родині медпрацівника в разі його смерті від коронавірусу складатимуть 1,5 мільйона гривень;
- виплати відбуватимуться лише в тому випадку, якщо у медпрацівників будуть ускладнення від COVID-19.