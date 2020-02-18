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Ген вірусу Ебола може допомогти у лікуванні раку мозку

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Як ген вірусу Ебола може допомогти у лікуванні раку / CDC

Вірус, який містить у собі гени збудника Еболи, може виявитися корисним у лікуванні раку. Під час дослідів на мишах, химерний вірус допоміг знищити клітини гліобластоми.

Гліобластома вважається найчастішою та найагресивнішою пухлиною мозку, тому фахівці активно шукають шляхи терапії, пише Journal of Virology.

До теми: Нова терапія раку підтвердила свою ефективність

Ідея використати вірус Еболу для лікування гліобластоми виникла у вчених з Єльського університету. Оскільки ракові клітини не можуть генерувати імунну відповідь проти бактерій, вчені подумали, що їх можна використати у боротьбі з раком. 

Аби уникнути розвитку інфекції, вчені експериментували з химерними вірусами, які складаються з нуклеїнової кислоти та білкового капсиду різних вірусів чи містять гени різних інфекційних агентів.

Фахівці зупинили свій вибір на химерному вірусі везикулярного стоматиту, який має у собі ген одного зі збудників лихоманки Ебола. Цей ген кодує MLD-білок, який є вкрай важливим для вбереження вірусу від імунної відповіді організму-господаря. Опиняючись в організмі мишей, гліобластоми молекули MLD допомагали скеровувати віруси на клітини пухлини й заражати конкретно їх. Окрім того, химерний вірус з генами MLD репліціюється повільніше, ніж звичайний, тому є не таким небезпечним для організму.

Молекула MLD корисна якраз тому, що захищає мембранні глікопротеїни від протеолізу, завдяки чому ускладнює процес зараження клітин організму. Натомість ракові клітини не мають ліганд для зв'язку з MLD, тому є вразливими до вірусів. 

Вчені вважають, що ін'єкції химерних вірусів можуть доповнити хірургічне втручання та бути ефективною у профілактиці рецидивів раку. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина дослідження Онкозахворювання Вірус Ебола
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