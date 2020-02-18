Ген вірусу Ебола може допомогти у лікуванні раку мозку

Вірус, який містить у собі гени збудника Еболи, може виявитися корисним у лікуванні раку. Під час дослідів на мишах, химерний вірус допоміг знищити клітини гліобластоми.

Гліобластома вважається найчастішою та найагресивнішою пухлиною мозку, тому фахівці активно шукають шляхи терапії, пише Journal of Virology.

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Ідея використати вірус Еболу для лікування гліобластоми виникла у вчених з Єльського університету. Оскільки ракові клітини не можуть генерувати імунну відповідь проти бактерій, вчені подумали, що їх можна використати у боротьбі з раком.

Аби уникнути розвитку інфекції, вчені експериментували з химерними вірусами, які складаються з нуклеїнової кислоти та білкового капсиду різних вірусів чи містять гени різних інфекційних агентів.

Фахівці зупинили свій вибір на химерному вірусі везикулярного стоматиту, який має у собі ген одного зі збудників лихоманки Ебола. Цей ген кодує MLD-білок, який є вкрай важливим для вбереження вірусу від імунної відповіді організму-господаря. Опиняючись в організмі мишей, гліобластоми молекули MLD допомагали скеровувати віруси на клітини пухлини й заражати конкретно їх. Окрім того, химерний вірус з генами MLD репліціюється повільніше, ніж звичайний, тому є не таким небезпечним для організму.

Молекула MLD корисна якраз тому, що захищає мембранні глікопротеїни від протеолізу, завдяки чому ускладнює процес зараження клітин організму. Натомість ракові клітини не мають ліганд для зв'язку з MLD, тому є вразливими до вірусів.

Вчені вважають, що ін'єкції химерних вірусів можуть доповнити хірургічне втручання та бути ефективною у профілактиці рецидивів раку.

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