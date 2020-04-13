Ебола повернулася: в Африці зафіксували нові випадки
Влада Конго повідомила про дві смерті від лихоманки Ебола за останні кілька днів. 12 квітня африканська країна збиралася оголосити про остаточну перемогу над вірусом.
Демократична Республіка Конго зафіксувала другу смерть від Еболи за два дні майже через сім тижнів без нових випадків зараження, повідомляє Al Jazeera.
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Останньою жертвою Еболи стала 11-місячна дівчинка, а першим за довгий час пацієнтом з цим діагнозом був 26-річний електрик.
Місцеві лікарі поки не можуть сказати, яким чином пацієнти могли заразитися Еболою, про перемогу над якою влада мала намір оголосити 12 квітня.
Міністерство охорони здоров'я країни побоюється, що повернення Еболи забере на себе сили, які повинні були бути кинуті на боротьбу з COVID-2019.
Нині в Конго виявлено 234 випадки коронавірусу, 20 з них померли.
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