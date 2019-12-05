Ефективні способи зігрітися: поради Супрун, як не мерзнути зимою

Пережити нульову чи мінусову температуру дійсно може бути складно, утім правильний одяг та повноцінне харчування творять дива.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун написала про те, що грудень є складним місяцем для багатьох: дедлайни, справи, святкова лихоманка – усе це стрес. Особливо, якщо додати до цього переліку не надто приємну погоду.

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Однак, зима може бути теплою та комфортною. Якщо ви виключили фізіологічні фактори непереносимості холоду, варто також знати, як зимувати комфортно.

Поради, як пережити зиму

Для людей старшого віку, особливо жінок (в них є ризик розвитку остеопорозу в менопаузі) важливо взимку уникати ожеледиці чи завалених снігом вулиць.

За потреби слід звертатися до міських комунальних служб: місто має бути безпечним, прибраним і доступним для всіх людей. Сніг треба прибирати, а не посипати сіллю, лугом, чи скидати на проїжджу частину.

Як одягатися взимку

І вдома, і на вулиці слід бути належним чином одягненими.

Адекватно одягатися взимку означає таке: багатошаровий вітро- і водостійкий одяг з капюшоном, взуття, яке не ковзає і не промокає, шапка, шарф чи баф, та рукавиці.



Термобілизна – хороше рішення

Багатошаровість: термобілизна під одяг, легкий тонкий пуховик чи жилетка під пальто, нетісні штани, тонкий светр на гольф, синтетична шкарпетка, вовняна шкарпетка і черевики (можна не зимові) – створять прошарки повітря, які й зігрівають. До того ж, багатошаровість дає вам змогу роздягнутися, якщо десь спекотно (в метро, наприклад, чи на роботі).

Навіть якщо ми належно одягнулися, слід запобігати тривалому переохолодженню. Адже воно сповільнює метаболізм: спершу викликає тахікардію, а згодом – дедалі більше викликає уповільнення серцевих скорочень аж до 30 на хвилину.

У такому стані міокард стає дуже чутливим до фізіологічних стресів, а мозок погано приймає рішення. Люди в стані сильного переохолодження можуть навіть відчувати спеку і роздягатися. Сподіваємося, з вами таке ніколи не станеться, та пам’ятайте про це.

Люди в стані стресу чи травми: жертви та свідки аварії, туристи, що заблукали, спортсмени на вулиці – потребують підтримки температури тіла і дуже обережного перевезення, якщо воно потрібне.

Хороша річ — термоковдра з фольги. Такі часто роздають перед та після марафонів, і їх можна придбати. Це компактна річ, яка буде запобігати збереженню тепла за потреби. Майте її з собою.



Імбирний чай дійсно допомагає зігрітися

Що пити, аби зігіртися

Алкоголь не зігріває. Він лише створює ілюзію тепла, бо розширює судини, а насправді сприяє втратам тепла.

Імбир "зігріває" бо діє на теплорецептори в ротовій порожнині й нам здається, що він пече. Але є в цьому і безпосередня дія – гарячий імбирний напій підвищував температуру долонь в жінок із гіпотермією протягом 20 хвилин, на відміну від плацебо, що зігрівало руки лише 10 хвилин. Тобто пити імбирний чай на холоді – варто.

Щоб ні шкіра, ні повітря не було сухим

Шкіру треба захищати від обмороження, розтріскування та ультрафіолету. Долоні та губи теж – це стосується і чоловіків, і жінок. Взимку потрібен денний крем, що зволожує шкіру і закриває пори, щоб волога не втрачалася.

У приміщенні стежте за тим, щоб повітря не було спекотне (ви сидите біля електрообігрівача) і сухе. Допоможе зволожувач чи принаймні розвішені мокрі рушники та вологе прибирання.



Фізична активність і загартовування – хороша профілактика застуди та умова хорошого настрою

Загартовування

Короткотривале перебування на холоді: контрастний душ чи стояння на балконі голяка, а також сон в холодній кімнаті сприяють перетворенню білої жирової тканини на корисну зігрівальну буру.

Дотримуйтеся повноцінного раціону. Голодування, марафони схуднення, напади сироїдіння посеред української зими стануть на заваді повноцінній терморегуляції.

Вмійте зчитувати сигнали тіла. Якщо ви давно на вулиці, і вас беруть дрижаки чи не відчуваєте носа, пальців і губ – не треба йти за черговим чаєм. Треба зайти в приміщення і погрітися.