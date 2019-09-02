Ефективніший за ін'єкції: створили пластир для лікування раку

Дослідники з Америки створили спеціальний пластир з мікроголками, який здатний всього за хвилину доставляти протиракові засоби, що використовуються в терапії меланоми – раку шкіри.

Зазвичай рак шкіри лікується за допомогою спеціальних мазей і гелів, які необхідно нанести на шкіру.

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Вчені використовували курячий овальбумін як модельний антиген, пише Phys. Після цього вони вакцинували мишей за допомогою пластиру.

На ньому були мікроголки, що робило введення препарату безболісним.

Ефективність пластиру порівняли з внутрім'язовими й підшкірними ін'єкціями. Виявилося, пластир з мікроголками не тільки не поступається традиційним методам введення ліків, але навіть перевершує їх.

Ліки доставляються до пухлин протягом хвилини, у той час як аналогічні розробки вчених потребували більшого проміжку часу.

Після використання пластиру рівень антитіл був у 9 разів вище рівня антитіл після внутрішньом'язової ін'єкції та в 160 разів вище, ніж після підшкірної ін'єкції.

Схожу імунну реакцію вчені зафіксували та в рамках експерименту зі зразками людської шкіри.

За словами вчених, цей пластир виводить вакцинацію будь-яким препаратом на принципово новий рівень. Більш того, він може використовуватися і для доставлення інших ліків, в тому числі, проти раку.

У нього унікальне хімічне покриття і не менш унікальний принцип дії. Доставлення доз ліків відбувається стрімко, а фіксація і вилучення його зі шкіри є нескладними.

Розробники сподіваються вивести пластир на ринок в найближчі 3-5 років.

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