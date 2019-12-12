Ефірні олії спричиняють отруєння: список найнебезпечніших

Ефірні олії використовують в побуті, косметичних засобах та навіть у медицині, якщо довіряють альтернативній медицині. Вважають, що натуральні продукти не можуть завдати шкоди організму. Однак, нові дослідження доводять, що люди піддають себе значним ризикам використовуючи ароматні екстракти рослин.

Дослідники з Австралії, про яких пише Scince Alert, представили працю, яка базується на медичних звітах токсикологічного центру з Нового Південного Уельсу. Дослідження свідчить, що кількість отруєнь ефірними оліями зросла впродовж останніх років.

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Результати дослідження

Майже половина звернень до центру – це дитячі отруєння.

У період між 2014-2015 роками було зафіксовано 1011 викликів зі скаргою на отруєння.

У 2017-2018 роках кількість таких викликів збільшилась на 16% – 1177. 80% отруєння – випадкові.

Зокрема, тому що пляшки з ліками переплутали й дали дитині ефірну олію замість сиропу від кашлю. У 2% випадках отруєнь, ефірні олії приймали свідомо.



Евкаліптова ефірна олія є одним із найсильніших алергенів

Ознаки отруєння зазвичай з'являються дуже швидко. Для того, аби отримати отруєння достатньо невеликої кількості ефірних олій – від 5 мілілітрів,

– зазначають автори дослідження.

Майже усі ефірних олій викликають алергії та контактний дерматит.

Деякі з них порушують роботу ендокринної системи.

Понад половина викликів до центру була спричинена використанням евкаліптової олії.

Всього декілька міліграмів спричинювали біль в животі, нудоту та навіть конвульсії.

Вчені наголошують, що як і будь-які ліки, ефірні олії треба тримати якомога далі від дітей і в жодному разі не займатись самолікуванням.



Ефірні олії дуже концентровані

Ефірні олії – сильний алерген

Ефірні олії можуть впливати на організм людини двома способами: через шкіру і через дихальні шляхи.

На шкіру: при нанесенні масла, частина проникає в поверхневий клітинний шар і змінює властивості клітинної мембрани, спотворюючи фізіологічні процеси всередині самої клітини.

На дихальні шляхи: ефірні олії є висококонцентрованими ароматами рослин, в яких вміст пахучих речовин перевищує природне в 50-100 разів. Ароматичні складові запаху починають впливати на наші рецептори, запускаючи в дію різноманітні біохімічні процеси.

Реакція організму на небезпечні ефірні олії непередбачувана, результатом їх застосування може стати алергія і набряк м'яких тканин верхніх дихальних шляхів.

Перелік небезпечних ефірних олій

Рута запашна, м'ята болотна, арніка, лобода, полин гіркий, хрін, насіння анісу, амброзія, насіння петрушки, ажгон, камфора, аїр тростинний, аїр звичайний, вербена, болдо, туя складчаста, гірчиця, гаультерія лежача, оман, материнка іспанська, материнка звичайна, буркун, ірний корінь, костус, каніфоль, коричник китайський, мигдаль гіркий, ялівець козачий, піжма, сассафрас бразильський, туя західна, чабер садовий, чабер гірський, яборанди.