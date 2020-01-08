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Ексочільник НСЗУ Петренко розкритикував нове керівництво МОЗ

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Ексочільник НСЗУ Олег Петренко / Фото Дмитра Ларіна

Колишній очільник Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Олег Петренко, який був соратником Уляни Супрун, висловився стосовно роботи глави комітету Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги і медстрахування Михайла Радуцького і голови МОЗу Зоряни Скалецької.

Про нове керівництво Олег Петренко розповів виданню Ліга.net. Як відомо, з МОЗу з приходом нового керівництва почали йти ті люди, які були адептами медичної реформи в Україні. Через непорозуміння у листопаді 2019 року звільнився Петренко. 

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У новому інтерв'ю ексочільник НСЗУ заявив, що "ні у голови комітету, ні у міністра на першому етапі спілкування бажання зрозуміти реальні концепти та стратегії, які використовуються в цивілізованому світі для прийняття рішень в сфері охорони здоров’я", він не побачив. За словами Петренка, рішення були спонтанними і примітивними.

 
Ексочільник НЗСУ Олег Петренко 
“Чи вони розуміють, що відбувається? Мені здається, Зоряна вже трохи більше розуміє, ніж Михайло. Але іншого нічого немає. Вони взяли реформу з бажанням імплементувати туди якісь свої уявлення на ходу. От людям всім подобається страхова медицина — і ми будемо казати, що реформа — це початок якоїсь страхової медицини, ми тільки приймемо новий закон у 2020 і з 2021 все буде "страхова медицина". Це щоб подобатись".

Олег Петренко заявив, що у Зоряни Скалецької і Михайла Радуцького немає більше нічого для обговорення, крім реформи. 

"Відповідно, відмовитись просто про неї говорити вони не можуть – не залишиться більше нічого справжнього. Тому це така вимушена позиція", – наголосив ексочільник НЗСУ.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Уляна Супрун Зоряна Скалецька Михайло Радуцький Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Петренко Олег Миколайович Медична реформа
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