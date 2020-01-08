Ексочільник НСЗУ Петренко розкритикував нове керівництво МОЗ
Колишній очільник Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Олег Петренко, який був соратником Уляни Супрун, висловився стосовно роботи глави комітету Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги і медстрахування Михайла Радуцького і голови МОЗу Зоряни Скалецької.
Про нове керівництво Олег Петренко розповів виданню Ліга.net. Як відомо, з МОЗу з приходом нового керівництва почали йти ті люди, які були адептами медичної реформи в Україні. Через непорозуміння у листопаді 2019 року звільнився Петренко.
Читайте також: Ми бачимо, по суті, згортання медичної реформи, – ексзаступниця Супрун
У новому інтерв'ю ексочільник НСЗУ заявив, що "ні у голови комітету, ні у міністра на першому етапі спілкування бажання зрозуміти реальні концепти та стратегії, які використовуються в цивілізованому світі для прийняття рішень в сфері охорони здоров’я", він не побачив. За словами Петренка, рішення були спонтанними і примітивними.
Олег Петренко заявив, що у Зоряни Скалецької і Михайла Радуцького немає більше нічого для обговорення, крім реформи.
"Відповідно, відмовитись просто про неї говорити вони не можуть – не залишиться більше нічого справжнього. Тому це така вимушена позиція", – наголосив ексочільник НЗСУ.