Експеримент: скільки часу мити руки, аби вбити бактерії та віруси, – фото

Про те, що гігієна рук може врятувати життя, говорять усі медики. Такий простий та доступний спосіб, як миття рук, здатний захистити організм від шкідливих бактерій та інфекцій, зокрема грипу, ротавірусу, сальмонели та навіть коронавірусів. Втім, важливо пам'ятати, що те, як ви миєте руки теж має сенс. Адже якість процесу – гарантія безпеки. Просто змочити руки водою не достатньо.

Щоб визначити, як правильно мити руки для захисту організму, видання The Daily Mail провело експеримент з використанням ультрафіолетової лампи та гелю, що імітує прилипання бактерій на шкірі.

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Через те, що гель містить частинки аналогічні бактеріям, які проявляються під ультрафіолетовим світлом білим кольором, експеримент показує наскільки ефективною є правильна техніка миття рук.

Миття водою без використання рушника

Часто, коли поруч немає мила, люди просто полощуть руки водою, а за відчутності рушника – обтрушують руки, щоб вони швидше висохли.

Як показує дослідження, такий метод є неефективним. Після трьох секундного миття рук під водою, вони залишаються повністю вкритими бактеріями



Так виглядають руки, якщо їх мити без мила та не витерти їх опісля рушником: бактерії залишаються/Фото: The Daily Mail

Невелика кількість забруднення змилась з боків пальців, а найбільше гелю залишилось біля кутикули.

Шість секунд миття водою без мила

В дослідженні зазначається, що 6 секунд – середній час, який люди витрачають на миття рук. Але цього також недостатньо для ефективного видалення бактерій. Під час експерименту бактерії залишилися на верхній частині руки, навколо обручки, під нігтями й кутикулою.

Втім, кількість бактерій зменшилась також через використання рушника.



Тут результат трохи краще, але бактерій все ще багато/Фото: The Daily Mail

Національна служба здоров'я Великої Британії рекомендує мити руки мінімум 15 секунд. При цьому потрібно протирати руки долонями до долоні, а потім чергувати пальці при чищенні, щоб забезпечити чистоту всіх ділянок.

Більшість людей, як правило, пропускають області між пальцями, навколо нігтів, кутикули й великого пальця.

Шість секунд миття водою з милом

Мило – це найважливіший компонент при митті рук.



Мило здатне позбавити поверхні від небезпечних бактерій/Фото: The Daily Mail

Мило не вбиває бактерій, а позбавляє від них, так відбувається тому, що молекули мила приєднуються до води, а отже під час полоскання рук з милом, вода змиває мило, а відтак і бруд,

– пояснює доктор Вал Кертіс, фахівець з гігієни та охорони здоров'я Лондонської школи гігієни.

15 секунд миття водою з милом



Ідеальним вважають 15 секундне миття рук/Фото: The Daily Mail

Після 15 секунд миття рук, забруднення стало набагато менше.

Єдині білі частини – це півмісяці навколо кутикули, пляма на поверхні великого пальця і мізинці.

30 секунд миття водою з милом

Така техніка миття рук виявилась найбільш дієвою, але тривала незвично довго.



Результати після 60 секунд миття рук/Фото: The Daily Mail

Варто зазначити, що з рук не зникли абсолютно всі бактерії. Зокрема, забруднення залишилось навколо кутикули.

У Центрі контролю та профілактики захворювань в США зазначають, що для того, щоб змити зі шкіри рук шкідливі бактерії достатньо 15-30 секунд миття.

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