Експериментальна вакцина проти ВІЛ захистила мавп від зараження
Вченим зі Стенфордського університету вдалося створити вакцину проти ВІЛ, яка продемонструвала ефективність під час випробувань на тваринах.
З декількох варіантів експериментальних вакцин ефективною виявилася та, яка не лише стимулює вироблення антитіл до вірусу, але й активує T-лімфоцити, які знищують заражені клітини, повідомляє Standford Medicine.
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- Перша група тварин отримала декілька ін'єкцій білка вірусної оболонки Env (який стимулює вироблення антитіл) та ад'ювант (для посилення імунної відповіді).
- Другій групі, окрім ін'єкції Env, вводили ще безпечні версії трьох різних вірусів, кожен з яких попередньо модифікували шляхом введення гена Gag, який активує клітинний імунітет.
- Натомість третя група отримувала тільки ад'ювант.
Тривалість кусу склала 40 тижнів і після його закінчення макаки з усіх груп отримали ін'єкції білка Env. Через 4 тижні тваринам почали вводити вірус імунодефіциту мавп, який є родинним з вірусом імунодефіциту людини.
Група тварин, яка отримувала лише ад'ювант, змогла заразитися. Мавпи з двох інших груп змогли захиститися від вірусу, але повністю уникнути зараження вдалося лише тим макакам, яким давали білок Env, ад'ювант і віруси з геном Gag.
Через 20 тижнів по 6 мавп з груп Env та Env + Gag піддали додатковій дії вірусу ВІМ. Натомість з групи Env не заразилася лише 1 мавпа, а з групи Env + Gag не заразилося аж 4 мавпи.
Вчені прийшли до висновків, що комбінована вакцина, яка впливає не лише на антитіла, але й на лімфоцити, захищає ефективніше. Дослідники вважають, що такий самий підхід варто застосовувати для розробки усіх нових вакцин, навіть проти COVID-19.
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