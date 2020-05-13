Експериментальна вакцина проти ВІЛ захистила мавп від зараження

Вченим зі Стенфордського університету вдалося створити вакцину проти ВІЛ, яка продемонструвала ефективність під час випробувань на тваринах.

З декількох варіантів експериментальних вакцин ефективною виявилася та, яка не лише стимулює вироблення антитіл до вірусу, але й активує T-лімфоцити, які знищують заражені клітини, повідомляє Standford Medicine.

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Комбінацію експериментальних вакцин перевіряли на макаках-резус, яких розбили на три групи.

Перша група тварин отримала декілька ін'єкцій білка вірусної оболонки Env (який стимулює вироблення антитіл) та ад'ювант (для посилення імунної відповіді). Другій групі, окрім ін'єкції Env, вводили ще безпечні версії трьох різних вірусів, кожен з яких попередньо модифікували шляхом введення гена Gag, який активує клітинний імунітет. Натомість третя група отримувала тільки ад'ювант.

Тривалість кусу склала 40 тижнів і після його закінчення макаки з усіх груп отримали ін'єкції білка Env. Через 4 тижні тваринам почали вводити вірус імунодефіциту мавп, який є родинним з вірусом імунодефіциту людини.

Група тварин, яка отримувала лише ад'ювант, змогла заразитися. Мавпи з двох інших груп змогли захиститися від вірусу, але повністю уникнути зараження вдалося лише тим макакам, яким давали білок Env, ад'ювант і віруси з геном Gag.

Через 20 тижнів по 6 мавп з груп Env та Env + Gag піддали додатковій дії вірусу ВІМ. Натомість з групи Env не заразилася лише 1 мавпа, а з групи Env + Gag не заразилося аж 4 мавпи.

Вчені прийшли до висновків, що комбінована вакцина, яка впливає не лише на антитіла, але й на лімфоцити, захищає ефективніше. Дослідники вважають, що такий самий підхід варто застосовувати для розробки усіх нових вакцин, навіть проти COVID-19.

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