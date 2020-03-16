Експериментальний препарат проти Еболи використовують для лікування коронавірусу
Грецькі лікарі випробували для лікування інфікованих коронавірусом експериментальні ліки проти лихоманки Ебола.
Про це повідомив представник міністерства охорони здоров'я професор Сотіріс Ціодрас на брифінгу.
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За повідомленнями ЗМІ, цей препарат застосовували для лікування інфікованих коронавірусів в Патрах.
Існує спеціальна процедура, за якою передбачені й для нашої країни ввезення і застосування цього препарату. Підкреслю – експериментального препарату. Препарату, який використовувався для лікування важко хворих пацієнтів в Китаї, Америці та інших країнах,
– сказав Ціодрас.
За його словами лікарі слідують чинним міжнародним рекомендаціям щодо застосування таких ліків, і дають потрійну противірусну комбінацію, яка охоплює спеціальні ліки проти ВІЛ, ліки проти малярії, які, як було встановлено, мають противірусну дію. Ці ліки використали як мінімум в трьох випадках у Греції.
У Греції підтверджені 228 випадок інфікування новим коронавірусів COVID-19, померли троє. Вісім осіб виписано. У більшості випадків хвороба протікає в легкій формі.
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