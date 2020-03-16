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Експериментальний препарат проти Еболи використовують для лікування коронавірусу

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Ліки проти Еболи використовують проти коронавірусу / Unsplash

Грецькі лікарі випробували для лікування інфікованих коронавірусом експериментальні ліки проти лихоманки Ебола.

Про це повідомив представник міністерства охорони здоров'я професор Сотіріс Ціодрас на брифінгу.

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За повідомленнями ЗМІ, цей препарат застосовували для лікування інфікованих коронавірусів в Патрах.

Існує спеціальна процедура, за якою передбачені й для нашої країни ввезення і застосування цього препарату. Підкреслю – експериментального препарату. Препарату, який використовувався для лікування важко хворих пацієнтів в Китаї, Америці та інших країнах,
– сказав Ціодрас.

За його словами лікарі слідують чинним міжнародним рекомендаціям щодо застосування таких ліків, і дають потрійну противірусну комбінацію, яка охоплює спеціальні ліки проти ВІЛ, ліки проти малярії, які, як було встановлено, мають противірусну дію. Ці ліки використали як мінімум в трьох випадках у Греції.

У Греції підтверджені 228 випадок інфікування новим коронавірусів COVID-19, померли троє. Вісім осіб виписано. У більшості випадків хвороба протікає в легкій формі.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Вірус Ебола
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