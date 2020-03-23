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Експрес-тести на коронавірус проводитимуть лише лікарі, а не швидка допомога

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Як проводять тест на коронавірус в Україні / Unsplash

У випадку підозри на Covid-19, експрес-тести робитимуть лише лікарі певних закладів охорони здоров'я. Швидка медична виїжджає лише на ургентні, тобто на невідкладні випадки.

Про те, що лікарі швидкої медичної допомоги не робитимуть експрес-ести на коронавірус, повідомляє пресслужба МОЗ у фейсбуці.

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У випадку підозри на коронавірус, лікар повинен зробити хворому два експрес-тести: на грип та на Covid-19.

Якщо тест на грип виявився позитивним, лікар назначатиме відповідне лікування. Якщо ж експрес-тест показує наявність коронавірусу, лікар повинен взяти у пацієнта додатковий зразок, аби діагноз підтвердила Національна референс-лабораторія.

Якщо у лабораторії підтвердять діагноз, лише тоді можна казати про підтверджений випадок хвороби та діяти згідно з конкретним алгоритмом дій.

Станом на 21 березня, в Україні підтвердили 73 випадки захворювання на коронавірус, 3 з яких летальні, а 1 людина одужала.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Лікування
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