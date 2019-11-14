Як лікувати екзему на обличчі у дорослих та дітей

Екзема – симптоми

Основним симптомом екземи є висип. Відчуття печіння і свербіння виникає незалежно від виду захворювання. Якщо екзема суха, бульбашок з рідиною з'являтися не повинно. Для сухої екземи також характерна дуже суха шкіра.

Якщо видно маленькі бульбашки, то це мокнуча екзема. Якщо її не лікувати, через час частина бульбашок перетворюються в вузлики з гноєм. Луска і гнійні виразки – також ознаки екземи.