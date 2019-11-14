Як лікувати екзему на обличчі у дорослих та дітей
Екзема – захворювання шкіри, яке проявляється особливими висипаннями з характерною локалізацією і шкірним свербінням. Воно може виникнути і в дорослих, і в дітей.
Основну роль у розвитку екземи відіграє алергія шкіри, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.
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Лікування екземи на обличчі у дитини
- проконсультуйтеся з лікарем, не займайтеся самолікуванням;
- вмивайте обличчя прохолодною водою, не гарячою;
- після кожного вмивання наносьте емолент (ефективність вище, якщо засіб наноситься на ще вологу шкіру);
- якщо немає можливості вмити дитину, промокніть обличчя вологим рушником (не серветками).
Основним симптомом екземи є висип. Відчуття печіння і свербіння виникає незалежно від виду захворювання. Якщо екзема суха, бульбашок з рідиною з'являтися не повинно. Для сухої екземи також характерна дуже суха шкіра.
Якщо видно маленькі бульбашки, то це мокнуча екзема. Якщо її не лікувати, через час частина бульбашок перетворюються в вузлики з гноєм. Луска і гнійні виразки – також ознаки екземи.
При загостренні:
- намагатися менше терти / мочити, шкіра запалена і буде подразнюватись;
- зверніть увагу на засоби групи sos (Cicaplast бальзам від La Roche Posay; Cicacream від Topicrem; Pharmaceris A крем Corneo-sensilium і ін). Наносяться 2-3 рази на день на місце запалення;
- якщо є жовті кірочки, то на допомогу зовнішні засоби з антибіотиками;
- не бійтеся гормональних препаратів, якщо їх призначає лікар. Часом без них не обійтися, коли запалення сильне, головне – використовувати їх тільки за призначенням;
- при частих загостреннях лікар може порекомендувати інгібітори кальциневрину (Елідел і ін), як альтернативу гормонам; їх можна використовувати тривалий час.
Лікування екзема на обличчі у дорослих
- найм'якше умивання (якщо складно підібрати, то використовуйте ваш емолент, як засіб для очищення);
- можна на обличчя наносити емоленти замість крему, але пам'ятайте, що в їхньому складі не буде, наприклад, антивікових компонентів (пептиди тощо), тому варто включити в догляд сироватки з цими інгредієнтами;
- при виборі крему надавайте перевагу засобам з гіалуроновою кислотою;
- тоніки / лосьйони – без спирту;
- при загостренні – гормони / інгібітори кальциневрину, але після огляду лікаря;
- завжди тестуйте засоби перед нанесенням на ознаки алергії;
- засоби з кислотами (пілінги, креми) – тільки в період ремісії.
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