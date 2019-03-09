Електронні рецепти замість паперових: як коментують зміни у МОЗ

З 1 квітня 2019 року замість паперових рецептів лікарі виписуватимуть електронні. Ввесь ланцюжок на шляху до видачі медикаментів проходитиме через електронну систему охорони здоров'я.

Сімейний лікар Марія Богородецька сподівається, що із запровадженням електронних рецептів деяким постійним пацієнтам навіть не потрібно буде приходити до поліклініки.

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Як коментують зміни у МОЗ

У МОЗ наголошують, що з переданням програми "Доступні ліки" під крило Національної служби здоров'я значно спроститься оплата аптекам.

Раніше МОЗ передавав ці гроші в регіони. Тепер таких проміжних етапів не буде. Розрахунок відбувається в електронному вигляді на підставі електронної звітності,

– пояснив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

У 2019 році на "Доступні ліки" з бюджету країни виділили один мільярд гривень. Загалом з 2017 року, від початку існування програми, виписали 33 мільйони рецептів. Заступник Уляни Супрун каже, що спрощена система повинна стимулювати аптеки приєднуватись до програми.

Адже зараз з маленькими аптеками є проблеми. Наприклад, в райцентрах, які продають не так багато медикаментів, але для того, щоб навіть невелику кількість їм відпустити по програмі "Доступні ліки" треба заповнити велику кількість паперів.



У МОЗ також пообіцяли, що відтепер пацієнт зможе отримувати ліки не лише в аптеках свого містах, а в будь-якій, яка уклала договір з національною службою здоров'я.

Як працює нова система

Медичні картки пацієнтів вже є в електронній системі, а до 1 квітня має запрацювати й база з рецептами. Саме тоді програму "Доступні ліки" переведуть в електронну систему та віддадуть до Національної служби здоров'я.



Як працює нова система

А це означає, що пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу чи бронхіальною астмою повинні прийти до сімейного лікаря, з яким підписали декларацію. Електронний рецепт лікар вноситиме до бази, а пацієнт отримуватиме смс із його номером.

Якщо ж людина не має телефону, лікар видрукує потрібні дані. В аптеці пацієнт озвучуватиме лише номер і фармацевт бачитиме в електронній системі рецепт.