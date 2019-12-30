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Електронні сигарети знижують шанси на вагітність: дослідження

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Шкода вейпу / Unsplash

Безліч дівчат та молодих жінок використовують електронні сигарети, як безпечнішу альтернативу звичайному курінню. Згідно з дослідженням, використання електронних сигарет може погіршити фертильність та вплинути на стан здоров'я майбутньої дитини.

Під час дослідження на мишах фахівці виявили, що використання електронних сигарет впродовж всієї вагітності вплинуло на хронічне здоров'я і метаболізм потомства, повідомляє ScienceDaily.

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У цьому дослідженні дослідники використовували модель миші, аби дослідити вплив електронних сигарет на фертильність і здоров'я плоду. Вчені виявили, що після парів електронних сигарет, у самок мишей зменшувалась імплантація ембріонів і відбувалась значна затримка настання вагітності.

Потомство мишей жіночої статі, яке зазнало впливу електронних сигарет в утробі матері, не змогли набрати таку ж вагу, як контрольні миші до позначки 8,5 місяців.

Ми виявили, що використання електронних сигарет до зачаття значно затримувало імплантацію заплідненого ембріона в матку, тим самим затримуючи й знижуючи фертильність. Ці висновки важливі, адже вони змінюють наші погляди на безпеку електронних сигарет як альтернативи традиційним сигаретам до і під час вагітності,
– розповідає авторка дослідження Кетлін Карон.

шкода вейпу
Вейп і електронні цигарки – не безпечніша альтернатива традиційному курінню / Фото: Unsplash

Що відомо про шкоду електронних сигарет

Згідно з останніми дослідженнями, куріння електронних сигарет може викликати депресію, а також на 30% підвищувати ризики розвитку астми, бронхіту, емфіземи.

Окрім того, внаслідок куріння е-цигарок відбувається запалення та погіршення цілісності епітеліальних клітин, що призводить до респіраторних захворювань.

Під час останнього дослідження вчені виявили, що пар від вейпа пошкоджує ДНК в клітинах легенів, тим самим підвищуючи ризик розвитку раку.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя дослідження Жіноче здоров’я Вагітність і пологи Діти Вейп і електронні цигарки
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