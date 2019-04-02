Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись

В Україні набув чинності електронний рецепт. У тому, як він працює, для чого потрібен та хто може його отримати – розбирались журналісти 24 каналу.

З 1 квітня урядова програма "Доступні ліки" переходить під управління Національної служби здоров'я України. Пацієнти отримуватимуть ліки за електронними рецептами. Хто, де та на яких умовах зможе його отримати - читайте у нашому матеріалі.

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Це – така штука, яка значно полегшує отримання безкоштовних ліків за програмою "Доступні ліки". Електронний рецепт почав працювати з 1 квітня 2019 року. Він спростив процедуру реєстрації та виписування рецепта. Для пацієнта це все виглядатиме як смс-повідомлення із номером і кодом підтвердження.

Ті, хто підписав декларацію із сімейним лікарем та користуються урядовою програмою "Доступні ліки". Поки що механізм відшкодування вартості ліків, за яким працює ця программа, поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.

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Як пояснюють у МОЗ, пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

За даними міністерства, смертність від серцево-судинних хвороб складає 65% від загальної смертності населення в Україні. Відповідно до статистичних даних, на діабет ІІ типу страждає один мільйон людей. Це у 6 разів більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано понад 210 тис. Більшість з яких – діти та молодь.

Виключно у лікаря, з яким підписана декларація. Схема приблизно така:

Пацієнт записується та приходить на прийом до свого лікаря. Лікар проводить прийом і виписує рецепт. Після перевірки номера телефону пацієнта лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я. Пацієнт отримує на свій номер смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Пацієнт приходить в аптеку, яка бере участь у програмі "Доступні ліки", називає провізору номер рецепта та отримує ліки.

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Щоб пацієнтам було зручніше користуватись програмою. І щоб можна було легше відстежувати, як фінансується система охорони здоров’я.

Як пояснив 24 каналу прес-секретар Асоціації e-Health, член координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я Андрій Заяць, система працює: пацієнт підписує декларацію з лікарем. Лікар цю декларацію реєструє у Національній службі здоров’я. Тобто, підписуючи декларацію з лікарем, пацієнт підписує угоду з країною. Декларація – це договір про надання гарантованого пакету медичних послуг. Включаючи лікарські засоби, які держава гарантує пацієнтам.

Ви або споживаєте гроші, які держава виділяє на ваше здоров'я, або ні. Точка входу у схему надання медичних послуг, які гарантовані державою – підписана декларація з лікарем. І прийом у лікаря, і електронний рецепт, і безкоштовні ліки, і наступні прийоми у лікарів-фахівців – всі вони передбачаються ось за ці гроші держави. Якщо ви – не споживач ось цього пакета гарантованих послуг, то ви не претендуєте і на безкоштовні ліки,

– пояснив він.

Заяць також наголосив, що електронний рецепт за програмою реімбурсації (доступності ліків) – це не так специфічні рецептурні ліки, як виписування рецепта на отримання тих чи інших ліків безкоштовно. Тобто – за гроші держави.

"Останні півтора року ця програма працювала у паперовому варіанті: лікар виписував пацієнтові на папері рецепт, пацієнт з цим папірцем ішов в аптеку, де йому видавали ліки за цим папірцем, а потім аптека просила гроші за ці ліки у міністерства. Там була складність із обліком. Бо скрізь, де є папір, облік потенційно може бути порушений, викривлений і так далі" – додав він.

Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, є за цим посиланням. Він містить детальний перелік всіх препаратів, на які поширюється дія програми.

У будь-яку аптеку, яка уклала договір з НСЗУ. Наразі таких аптек 5041, але у МОЗ запевняють, що їхня кількість постійно збільшується.

Бонус тепер у тому, що отримання ліків більше не прив’язане до місцевості, де був виданий електронний рецепт.

Точно. Звісно, якщо ви хочете обрати дорожчий лікарський препарат або ліки іншої марки – ви можете обрати його та доплатити різницю.

В аптеці все працює за такою схемою:

Аптекар пропонує пацієнту лікарські засоби, які у них є, та які входять в програму "Доступні ліки". Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження. Пацієнт отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

Якщо в аптеці закінчилися безкоштовні або ті, що відшкодовуються, ліки, то можна або зачекати, поки вони з’являться, або піти в іншу аптеку, або обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

В теорії – жодних. Якщо якісь виникають – потрібно звертатись в НСЗУ та повідомляти про них. Це нормально, аби держава мала змогу зрозуміти, як можна покращити програму.

Переживати, наприклад, за те, що бабуся, яка боїться сучасних гаджетів, не впорається із електронним рецептом також не варто. За словами Зайця, головний інтерфейс програми для пацієнта будь-якого віку – його лікар.

"Бабусі не потрібно переживати за впровадження якоїсь нової програмуліни, тому що вона нею користуватись не буде. Вона дзвонить лікареві, щоб дізнатися, як до нього потрапити. Лікар відкриває систему і каже, що прийти на прийом вона може завтра об 11. Якщо лікар виписує їй електронний рецепт, а бабусі приходить смс, то хороший лікар одразу ж на папірець їй переписує номер рецепту, щоб бабуся не мучилася з цими повідомленнями. З цим папірцем бабуся приходить в аптеку. В аптеці бабусин інтерфейс – це провізор, який прекрасно знає вже всі такі папірці", – розповів Андрій Заяць.

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