Елементарного немає – води і світла: Зеленський вимагає розібратися з умовами обсервації

Володимир Зеленський обговорив з чиновниками ситуацію із перевірками лікарень та їхнього стану, забезпечення фінансуванням, спецзасобами захисту, а також наявність медичних працівників.

Про це мовилось під час традиційної селекторної наради щодо боротьби з поширенням коронавірусу, інформує сайт президента.

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Під час наради у Зеленського, також додатково обговорили стан місць для обсервації тих, хто в’їжджає в Україну. Наразі правоохоронці, Міністерство охорони здоров’я та місцева влада перевіряють приміщення за новою інструкцією МОЗ. Кількість місць для обсервації за новими вимогами буде визначена наступного тижня.

Як ми хочемо, щоб люди проводили два тижні в умовах, коли немає не те що нормального ремонту, а елементарного – води чи світла? Ви ж розумієте, що ми повинні забезпечити комфортні умови обсервації,

– наголосив Президент.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко також поінформував про ситуацію на Тернопільщині, куди він поїхав за дорученням Зеленського. Там виникли проблеми з найбільшою кількістю заражених лікарів та невиплатою зарплат. Гроші на виплати були знайдені, і вже скоро їх почнуть виплачувати.

Ляшко спростував фейки щодо зменшення видатків на місцевий медзаклад через зміну фінансування. Головний санітарний лікар повідомив медикам, що відтепер їхній бюджет збільшився на 400 мільйонів гривень.

Водночас президент визнав, що українська медична система не зовсім готова до таких викликів, як епідемія. Адже протягом усіх років незалежності, за словами Зеленського, її просто знищували. І цю ситуацію неможливо виправити за місяць чи пів року.

Він наголосив, що лікарям і медзакладам має бути приділена особлива увага і закликав реагувати на звернення.

Що відомо про скандал в Одеському медцентрі

Одеський обласний клінічний медичний центр входить до першого етапу розгортання епідбаз в регіоні. Та місцеві лікарі кажуть, якщо відбудеться збільшення пацієнтів з коронавірусом, то медзаклад не зможе надавати допомогу.

Працівники Одеського обласного клінічного медцентру записали звернення до президента Володимира Зеленського.

Зокрема, вони нарікають, що звільнилось чи не половина від усього персоналу, Також їм критично браку засобів для особистого захисту – за їхніми словами, у центрі є лише тисяча масок-респіраторів та сто захисних костюмів. За підрахунками медиків. цього вистачить не більше ніж на 4 дні роботи. Ще одна проблема – брак апаратів для штучної вентиляції легенів – їх у центрі лише 8 штук.

Президент Зеленський відреагував на ці проблеми. За його словами, туди вже доставлено респіратори та захисні костюми, а склад медичних працівників буде посилено.

Також серед скарг лікарів було й те, що вони не отримали інструктаж, тож навіть не знають, як діяти під час діагностування чи лікування хворих на коронавірус. Тож Зеленський запевняє, що заклад відвідала група епідеміологів, яка провела детальний інструктаж, зокрема щодо перепрофілювання інших відділень закладу.



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