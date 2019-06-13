Емоційне вигорання на роботі: основні симптоми та причини виникнення

Емоційне вигорання на роботі – це симптом нашого часу. Це стан виснаження, який призводить до повної або часткової втрати сил, почуттів і супроводжується втратою радості та задоволення від життям.

Нерідко емоційне вигорання приводить людей якщо не в кабінет лікаря, то на прийом до психолога. Головні причини вигоряння можуть спричинити абсолютно очевидні речі, які ви робити із дня в день.

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Симптоми вигоряння наростають, якщо вчасно не звернути на них уваги і пустити ситуацію на самоплив. Незадоволеність і втома перетворюються на неможливість зосередитися і хронічний поганий настрій. Ті, у свою чергу, переростають в байдужість до справи, махровий цинізм, призводять до зниження імунітету і психосоматичних захворювань.

Причини емоційного вигоряння:

1. Суттєве перенавантаження на роботі.

Ні для кого не секрет, що якщо ви проводити на роботі 18-20 годин, то рано чи пізно вам ця робота набридне. А з часом стане взагалі ненависною. Коли приходите з роботи додому – вимикайте всі сповіщення та робочі чати. Дайте собі час відпочити.



Причини емоційного вигоряння на роботі

2. Ви не приймаєте рішень

Якщо ви відчуваєте себе постійно гвинтиком у великій машині, від якого нічого не залежить, то це буде вганяти в стрес ще більше. Людина, яка може впливайте на те, що відбувається у проекті/відділі/компанії, відчуває себе набагато краще та постійно готова до нових викликів на роботі.

3. Конфлікт між людиною і його обов'язками

Спочатку вважалося, що вигоряння і супутній йому цинізм властивий тільки людям, що працюють в системі "людина-людина", які обслуговують потреби інших: лікарі, соцпрацівники, юристи тощо.

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Конфлікт між особистою думкою людини і його посадовими обов'язками — це перевірка на міцність особистої системи цінностей. Тут потрібно бути особливо пильним і усвідомленим.



Емоційне вигоряння може перерости у хронічно поганий настрій

Будь-якій людині вкрай важливо знати, що вона робить щось хороше, цінне і потрібне людям. Це проста істина про те, як стати щасливим у своїй справі. Це паливо, яке дає людині відчуття цілісності, натхнення, силу, бажання розвиватися. Якщо ж відчуваєте, що постійно брешете своїм клієнтам і це вас пригнічує – шукайте шляхи вирішення вже і негайно.

Відпустка, спорт, зміна способу життя в деяких випадках допомагають і ніхто їх корисності не скасовував. Але якщо у вашій діяльності втрачено сенс, ніяка кількість віджимань проблему не вирішить.

4. Ви придушуєте в собі негатив

Звичка придушувати у собі негативні емоції така ж шкідлива, як куріння, наприклад. Це не означає, що ви можете плакати чи кричати на роботі, коли вам заманеться. Знайдіть інший спосіб, наприклад, заняття в спортзалі, бокс чи масаж.

Піші прогулянки, хобі, спів, танці, фітнес, психотерапія, медитація і йога – далеко не повний список здорових способів справлятися зі своїми емоціями.



Не придушуйте в собі негативні емоції

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