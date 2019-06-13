Емоційне вигорання на роботі: основні симптоми та причини виникнення

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Емоційне вигорання - симптоми, причини виникнення і ознаки
Емоційне вигорання на роботі причини, симптоми / unsplash

Емоційне вигорання на роботі – це симптом нашого часу. Це стан виснаження, який призводить до повної або часткової втрати сил, почуттів і супроводжується втратою радості та задоволення від життям.

Нерідко емоційне вигорання приводить людей якщо не в кабінет лікаря, то на прийом до психолога. Головні причини вигоряння можуть спричинити абсолютно очевидні речі, які ви робити із дня в день.

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Симптоми вигоряння наростають, якщо вчасно не звернути на них уваги і пустити ситуацію на самоплив. Незадоволеність і втома перетворюються на неможливість зосередитися і хронічний поганий настрій. Ті, у свою чергу, переростають в байдужість до справи, махровий цинізм, призводять до зниження імунітету і психосоматичних захворювань.

Причини емоційного вигоряння:

1. Суттєве перенавантаження на роботі.

Ні для кого не секрет, що якщо ви проводити на роботі 18-20 годин, то рано чи пізно вам ця робота набридне. А з часом стане взагалі ненависною. Коли приходите з роботи додому – вимикайте всі сповіщення та робочі чати. Дайте собі час відпочити.

Причини емоційного вигоряння на роботі
Причини емоційного вигоряння на роботі

2. Ви не приймаєте рішень

Якщо ви відчуваєте себе постійно гвинтиком у великій машині, від якого нічого не залежить, то це буде вганяти в стрес ще більше. Людина, яка може впливайте на те, що відбувається у проекті/відділі/компанії, відчуває себе набагато краще та постійно готова до нових викликів на роботі.

3. Конфлікт між людиною і його обов'язками

Спочатку вважалося, що вигоряння і супутній йому цинізм властивий тільки людям, що працюють в системі "людина-людина", які обслуговують потреби інших: лікарі, соцпрацівники, юристи тощо.

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Конфлікт між особистою думкою людини і його посадовими обов'язками — це перевірка на міцність особистої системи цінностей. Тут потрібно бути особливо пильним і усвідомленим.

Емоційне вигоряння може перерости у хронічно поганий настрій
Емоційне вигоряння може перерости у хронічно поганий настрій

Будь-якій людині вкрай важливо знати, що вона робить щось хороше, цінне і потрібне людям. Це проста істина про те, як стати щасливим у своїй справі. Це паливо, яке дає людині відчуття цілісності, натхнення, силу, бажання розвиватися. Якщо ж відчуваєте, що постійно брешете своїм клієнтам і це вас пригнічує – шукайте шляхи вирішення вже і негайно.

Відпустка, спорт, зміна способу життя в деяких випадках допомагають і ніхто їх корисності не скасовував. Але якщо у вашій діяльності втрачено сенс, ніяка кількість віджимань проблему не вирішить.

4. Ви придушуєте в собі негатив

Звичка придушувати у собі негативні емоції така ж шкідлива, як куріння, наприклад. Це не означає, що ви можете плакати чи кричати на роботі, коли вам заманеться. Знайдіть інший спосіб, наприклад, заняття в спортзалі, бокс чи масаж.

Піші прогулянки, хобі, спів, танці, фітнес, психотерапія, медитація і йога – далеко не повний список здорових способів справлятися зі своїми емоціями.

Не придушуйте в собі негативні емоції
Не придушуйте в собі негативні емоції

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Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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