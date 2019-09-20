Чим шкідливі енергетики, та скільки можна випити, щоб не вмерти

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Шкода енергетиків і скільки можна випити, щоб не вмерти
Шкода енергетиків / newsmakers.com.ua

Про шкоду енергетиків знають всі. Але бувають ситуації, коли без них обійтись важко. Тому потрібно знати, яка кількість цих тонізуюючих напоїв може нашкодити.

Безалкогольний енергетик – це газований напій, що стимулює нервову систему кофеїном, таурином і цукром в складі. І, насправді, їхню шкоду перебільшують.

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Як діють енергетики?

Цукор дає енергію, таурин допомагає її поширюватись по організму швидше. Кофеїн блокує нейромедіатор аденозин, який в нашому організмі виконує функцію детектора втоми: і мозок просто не отримує повідомлення про те, що сили закінчуються.

Тому енергетики не можуть замінити повноцінний відпочинок, вони тільки обманюють організм на деякий час.

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Як шкодять енергетики?

У 2009 році Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) з'ясувало, що одна банка енергетика здоров'ю не зашкодить. Але якщо випити більше – можуть бути негативні наслідки.

Головна відмінність енергетиків від інших кофеїновмісних напоїв – велика кількість кофеїну. Рекомендована добова доза кофеїну для дорослих – 400 мг. 

Таурин безпечний до 50 грамів на день. В організмі синтезується з амінокислоти цистеїну. Для кішок він вітамін (тільки не треба поїти кота енергетиком). У медичних цілях застосовується при лікуванні катаракти, епілепсії, для відновлення після травм голови та ін. Найчастіше, вводять його не у вигляді напою. Тому 90% дії таурину в енергетиках – маркетинговий хід.

У цих рамках кофеїн вважається навіть корисним: він підвищує увагу, покращує когнітивні здібності і короткочасну пам'ять, знижує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона, і в цілому ризик передчасної смерті.

Однак кофеїну і так багато в нашому раціоні: він міститься в чаї, газовану воду, шоколаді, енергетиках, какао, а також в деяких ліках. І це працює проти енергетиків.

Шкода від барвників залежить від структури. Хлорофіл і каротиноїди безпечні, а тартразин і амарант – навпаки.

Енергетиками можливо передозуватись
Енергетиками можливо передозуватись

Що буде якщо перебрати з енергетиками?

Фізичне нездужання. Тремтіння, дратівливість, м'язовий тремор і прискорене серцебиття. Це своєрідне кофеїнове передозування, яке триває годин шість, і його особливо нічим не прискориш, пише medical news today.

Ризик отримати передозування і померти. Якщо випити понад 10 грамів кофеїну за добу, то можна померти. Це приблизно 50 чашок кави або 10 півлітрових банок енергетика. Тут стає зовсім погано: починається блювота і втрачається свідомість. Найнебезпечніше, що може статися – порушиться ритм серця, що може призвести до його зупинки.

Наприклад, у 2017 році в США помер здоровий підліток, який за короткий проміжок часу випив газований напій Маунтін Дью, лате і банку енергетика.

Проблеми зі сном. Спроби зарадити недосипу енергетичними напоями може створити проблемний цикл. Ви п'єте енергетики або каву, тому що засинаєте днем ​і кофеїн не дає вам заснути вночі, скорочуючи час сну – ви п'єте енергетики або каву – коло замкнулося.

Важливо! 

Мова не йшла про слабоалкогольні енергетичні напої. Це диявольське поєднання кофеїну та алкоголю. Вони є однозначно шкідливими та заборонені в багатьох країнах. 

Висновок

Все є ліки й все є отрута. Якщо не зловживати, то енергетик нічим не гірший 3-4 чашок міцної солодкої кави.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове харчування Діти
Джерело: Здоров'я 24
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