Чим шкідливі енергетики, та скільки можна випити, щоб не вмерти

Про шкоду енергетиків знають всі. Але бувають ситуації, коли без них обійтись важко. Тому потрібно знати, яка кількість цих тонізуюючих напоїв може нашкодити.

Безалкогольний енергетик – це газований напій, що стимулює нервову систему кофеїном, таурином і цукром в складі. І, насправді, їхню шкоду перебільшують.

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Як діють енергетики?

Цукор дає енергію, таурин допомагає її поширюватись по організму швидше. Кофеїн блокує нейромедіатор аденозин, який в нашому організмі виконує функцію детектора втоми: і мозок просто не отримує повідомлення про те, що сили закінчуються.

Тому енергетики не можуть замінити повноцінний відпочинок, вони тільки обманюють організм на деякий час.

Як шкодять енергетики?

У 2009 році Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) з'ясувало, що одна банка енергетика здоров'ю не зашкодить. Але якщо випити більше – можуть бути негативні наслідки.

Головна відмінність енергетиків від інших кофеїновмісних напоїв – велика кількість кофеїну. Рекомендована добова доза кофеїну для дорослих – 400 мг.

Таурин безпечний до 50 грамів на день. В організмі синтезується з амінокислоти цистеїну. Для кішок він вітамін (тільки не треба поїти кота енергетиком). У медичних цілях застосовується при лікуванні катаракти, епілепсії, для відновлення після травм голови та ін. Найчастіше, вводять його не у вигляді напою. Тому 90% дії таурину в енергетиках – маркетинговий хід.

У цих рамках кофеїн вважається навіть корисним: він підвищує увагу, покращує когнітивні здібності і короткочасну пам'ять, знижує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона, і в цілому ризик передчасної смерті.

Однак кофеїну і так багато в нашому раціоні: він міститься в чаї, газовану воду, шоколаді, енергетиках, какао, а також в деяких ліках. І це працює проти енергетиків.

Шкода від барвників залежить від структури. Хлорофіл і каротиноїди безпечні, а тартразин і амарант – навпаки.



Енергетиками можливо передозуватись

Що буде якщо перебрати з енергетиками?

Фізичне нездужання. Тремтіння, дратівливість, м'язовий тремор і прискорене серцебиття. Це своєрідне кофеїнове передозування, яке триває годин шість, і його особливо нічим не прискориш, пише medical news today.

Ризик отримати передозування і померти. Якщо випити понад 10 грамів кофеїну за добу, то можна померти. Це приблизно 50 чашок кави або 10 півлітрових банок енергетика. Тут стає зовсім погано: починається блювота і втрачається свідомість. Найнебезпечніше, що може статися – порушиться ритм серця, що може призвести до його зупинки.

Наприклад, у 2017 році в США помер здоровий підліток, який за короткий проміжок часу випив газований напій Маунтін Дью, лате і банку енергетика.

Проблеми зі сном. Спроби зарадити недосипу енергетичними напоями може створити проблемний цикл. Ви п'єте енергетики або каву, тому що засинаєте днем ​і кофеїн не дає вам заснути вночі, скорочуючи час сну – ви п'єте енергетики або каву – коло замкнулося.

Важливо!

Мова не йшла про слабоалкогольні енергетичні напої. Це диявольське поєднання кофеїну та алкоголю. Вони є однозначно шкідливими та заборонені в багатьох країнах.

Висновок

Все є ліки й все є отрута. Якщо не зловживати, то енергетик нічим не гірший 3-4 чашок міцної солодкої кави.

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