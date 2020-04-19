Епідеміологи не знають, наскільки COVID-19 є смертельним, – NY Times

Епідеміологи намагаються визначити, наскільки смертельним є коронавірус, однак у розпалі епідемії COVID-19 вони не можуть знайти відповідь на це.

Про це пише видання New York Times. Епідеміологи очікують повторної хвилі зараження коронавірусом до 2022 року.

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Поки вірус поширювався в лютому і березні, приблизні розрахунки лікарів щодо кількості смертей серед заражених були дуже жорстокими. Вони говорили, що помре приблизно 1% пацієнтів, тобто це у 10 разів вищий рівень смертності, ніж від звичайного грипу.

Однак неофіційні спостерігачі за перебігом захворювання говорять, що зараз у світі помирає 6,4% з тих, хто заразився.

Рівень смертності за офіційними даними в Італії сягає близько 13%, у США – 4,3%, у Південній Кореї – 2% людей. У різних частинах світу сильно відрізняється кількість смертей від коронавірусу. Однак вірусологи наголосили, що немає жодних доказів, які б вказували на мутацію вірусу SARS-CoV-2, тому немає причин, чому б вірус міг стати раптом більш агресивним в якійсь частині світу.

Щоб вирахувати рівень смертельності, потрібно знати, як багато людей заразилося і померло від хвороби. Ми знаємо, скільки людей помирають, але не знаємо, скільки в нас заражених,

– сказав професор Алі Мокдад.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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