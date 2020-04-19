Епідемія COVID-19 у Франції іде на спад, однак рівень смертності досі високий
Четвертий день поспіль у Франції знижується кількість госпіталізованих інфікованих COVID-19. Однак рівень смертності лишається відносно високим, зокрема і через смерті поза лікарнями.
Про це йдеться у добовій статистиці, яку оприлюднило міністерство охорони здоров’я Франції.
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Як зазначають у міністерстві охорони, ще низка важливих показників говорять про позитивну динаміку.
Зокрема, четвертий день поспіль зменшуєть кількість госпіталізованих. Наразі у лікарнях перебуває 30639 хворих на COVID-19, яким потрібен нагляд. Це на 551 менше ніж напередодні.
► Кількість хворих у реанімації знижується
Останні 10 днів зменшується кількість хворих у реанімації. Зараз їх 5833, це на 194 менше ніж напередодні.
Що відомо про COVID-19 у Франції
- Кількість діагностованих хворих на COVID-19: майже 153 тисячі .
- Кількість жертв COVID-19: 19 323 людини.
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу