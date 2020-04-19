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Епідемія COVID-19 у Франції іде на спад, однак рівень смертності досі високий

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Епідемія коронавірусу іде на спад у Франції / Getty Images

Четвертий день поспіль у Франції знижується кількість госпіталізованих інфікованих COVID-19. Однак рівень смертності лишається відносно високим, зокрема і через смерті поза лікарнями.

Про це йдеться у добовій статистиці, яку оприлюднило міністерство охорони здоров’я Франції

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► Кількість смертей зменшується
 
Протягом минулої доби, 18 квітня, у Франції від COVID-19 померло 642 людини, 364 з них – у госпіталях. 278 людей померли у будинках літніх людей та інших соцзакладах. Це набагато менше ніж у дні піку. Тоді лише у госпіталях помирало більш ніж 500 людей за добу.
 
► Кількість госпіталізованих зменшується

Як зазначають у міністерстві охорони, ще низка важливих показників говорять про позитивну динаміку.

Зокрема, четвертий день поспіль зменшуєть кількість госпіталізованих. Наразі у лікарнях перебуває 30639 хворих на COVID-19, яким потрібен нагляд. Це на 551 менше ніж напередодні.

► Кількість хворих у реанімації знижується

Останні 10 днів зменшується кількість хворих у реанімації. Зараз їх 5833, це на 194 менше ніж напередодні.

Що відомо про COVID-19 у Франції

  • Кількість діагностованих хворих на COVID-19: майже 153 тисячі .
  • Кількість жертв COVID-19: 19 323 людини.

Важливість карантину
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Жертви Новини Франції
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