Епідемія грипу: в Україні почали закривати школи на карантин

У Житомирі призупиняють навчання у всіх навчальних закладах через загрозливу ситуацію із кількістю хворих на грип та ГРВІ. У місті вже зафіксували п'ять смертей від вірусу. Невпинно зростає і кількість хворих дітей. За три дні такий діагноз отримали понад півтисячі школярів.

Карантин у місті триватиме з 27 січня до 5 лютого. Таке рішення було ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це йдеться на сайті Житомирської міської ради.

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Заступник міського голови Марія Місюрова зазначила, що під час наступного засідання комісії, 4 лютого, міська рада перегляне дані моніторингу щодо стану захворюваності та ухвалить відповідні рішення.

Крім шкіл та дитсадочків, навчальний процес також буде тимчасово призупинено у професійно-технічних училищах, культурно-спортивному центрі, спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву з футболу "Полісся", мистецьких навчальних закладах, музичних та художніх школах.

Нещодавно в Бердичівському районі Житомирської області від ускладнень після грипу померла шестирічна дівчинка.

За словами начальника управління освіти Житомира Валентина Арендарчука, третина шкіл уже має динаміку, яка перевищує 20% захворюваності учнів.

Грип Це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти може будь-хто і в будь-якому віці

Симптоми грипу виникають раптово, і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. За перших ознак, слід одразу звертатися до лікаря.