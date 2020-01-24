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Епідемія грипу: в Україні почали закривати школи на карантин

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У Житомирі призупиняють навчання у всіх навчальних закладах через загрозливу ситуацію із кількістю хворих на грип та ГРВІ. У місті вже зафіксували п'ять смертей від вірусу. Невпинно зростає і кількість хворих дітей. За три дні такий діагноз отримали понад півтисячі школярів.

Карантин у місті триватиме з 27 січня до 5 лютого. Таке рішення було ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це йдеться на сайті Житомирської міської ради. 

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Заступник міського голови Марія Місюрова зазначила, що під час наступного засідання комісії, 4 лютого, міська рада перегляне дані моніторингу щодо стану захворюваності та ухвалить відповідні рішення. 

Крім шкіл та дитсадочків, навчальний процес також буде тимчасово призупинено у професійно-технічних училищах, культурно-спортивному центрі, спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву з футболу "Полісся", мистецьких навчальних закладах, музичних та художніх школах.  

Нещодавно в Бердичівському районі Житомирської області від ускладнень після грипу померла шестирічна дівчинка.

За словами начальника управління освіти Житомира Валентина Арендарчука, третина шкіл уже має динаміку, яка перевищує 20% захворюваності учнів. 
 
Грип

Це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти може будь-хто і в будь-якому віці

Симптоми грипу виникають раптово, і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. За перших ознак, слід одразу звертатися до лікаря. 

 
Грип – симптоми
► Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів
► Лихоманка
► Головний біль
► Ломота у м'язах і суглобах
► Загальна слабкість
► Втрата апетиту, нудота
► Кашель, який може тривати понад два тижні
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Автор: Марина Васильєва
Теги: Здоров'я Діти Новини Здоров'я Діти і неповнолітні Грип в Україні Новини Житомира
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