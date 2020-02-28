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Епідемія коронавірусу: лікарі оприлюднили результати розтину померлих

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Епідемія коронавірусу / infodatnet.blogspot.com

Китайські вчені зробили розтин пацієнтів, які померли від коронавірусу, аби детальніше дослідити небезпечну хворобу. Вони дійшли висновку, що Covid-19 вражає переважно легені, але також може впливати на роботу серця.

Китайські вчені проводили аналіз на основі даних про розтин 11 пацієнтів. Їм було від 52 до 80 років, пише China Daily.

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Результати показали, що вірус викликає запальні процеси в дихальних шляхах. Вчені порівняли пошкодження від атипової пневмонії та нової вірусної пневмонії. Атипова – викликає більш виражений фіброз легенів, тобто патологію, при якій легеневу тканину заміщає сполучна. Водночас набряк легенів від коронавірусу проявляється серйозніше, ніж при атипової пневмонії.

Дослідження показало, що невелика кількість виділень з легких може проникати в грудну клітку і негативно впливати на роботу серця. Цей факт може пояснити те, чому пацієнти з серцево-судинними захворюваннями переносять китайську вірусну пневмонію гірше. Але вчені наголосили, що цей зв'язок ще потрібно перевірити у додаткових дослідженнях.

 
Коронавірус – симптоми
  • висока температура, яка стабільно тримається;
  • погіршення загального стану;
  • втрата апетиту;
  • часте дихання, виникає задишка;
  • слабкість, млявість, зниження активності;
  • кашель різної інтенсивності.

Для того, аби зрозуміти, як вірусна пневмонія впливає на роботу інших органів, вченим потрібні додаткові дослідження. Адже у цих 11 пацієнтів могли бути інші супутні хвороби, які могли вплинути на результати.

Все, що варто знати про коронавірус:

  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.
  • Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм. Вірус поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.
  • Станом на 28 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 858 людини. Загальна кількість інфікованих – 83 тисячі 389 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 36 тисяч людей.
  • В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
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Автор: Альона Захарова
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 дослідження Китай
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