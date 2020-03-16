Епідемія коронавірусу триватиме до весни 2021 року: прогноз британського уряду
Епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до весни 2021 року. Це призведе до госпіталізації близько 8 мільйонів британців.
Екслюзивний документ оприлюднила британська газета The Guardian, посилаючись на секретний звіт для високопосадовців Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).
Актуально У США стартують клінічні випробування вакцини проти коронавірусу
Деталі документу, який підготували британські чиновники
- Це перший документ, у якому британські чиновники визнали, що очікують його епідемію протягом наступних 12 місяців.
- Документ також свідчить про те, що вони готуються до того, що за цей час 80% британців таки заразяться коронавірусом.
- Головний медичний радник британського уряду Кріс Вітт називав подібні цифри найгіршим сценарієм. Він припустив, що реальна кількість інфікованих виявиться куди меншою. Проте, звіт вказує на те, що чотирьох із п'яти британців очікує зараження вірусом.
- У документі також наголошують, що близько 500 тисяч осіб з 5 мільйонів, які вважаються критично важливими для Великої Британії, оскільки вони працюють "в основних службах і критично важливій інфраструктурі", можуть захворіти у будь-який час протягом місячного піку епідемії. До цих 5 мільйонів входять 1 мільйон співробітників NHS і 1,5 мільйона осіб у сфері соціальної допомоги населенню.
- Документ також інформує, що Служба охорони здоров'я Британії не може впоратися з такою великою кількістю людей із симптомами, які необхідно перевірити, тому що лабораторії перебувають "під значним тиском".
- Відтепер тільки дуже важко хворі, які вже знаходяться у лікарні та люди у будинках для людей похилого віку та в'язницях, де був виявлений коронавірус, проходитимуть тестування.
- Служби тестування перебувають у такій напрузі, що навіть співробітників NHS не перевірятимуть, не дивлячись на їхню ключову роль і ризик передачі вірусу пацієнтам.
Поширення коронавірусу у світі: останні новини
- ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Її епіцентром тепер є Європа.
- Станом на 16 березня від коронавірусу померли вже 6 тисяч 518 людей. Загальна кількість заражених – 169 тисяч 719 людей у всьому світі. Втім є й хороші новини – одужали майже 78 тисяч людей.
- Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. Тут зафіксували вже 1 тисячу 809 смертей. У самому ж Китаї рівень захворюваності пішов на спад.
- 13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. Окрім цього, є ще два підтверджених випадки захворювання.
- Досі немає вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Окрім США, над її розробкою працюють у Китаї.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
сьогодні
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі