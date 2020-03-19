Епідемія коронавірусу: Укрспирт запускає 4 додаткові заводи через зростання попиту

Держпідприємство Укрспирт ухвалило рішення запустити роботу чотирьох додаткових заводів. Усе через зростання попиту на медичний спирт, що викликано епідемією коронавірусу.

За планом у березні мали працювати 10 заводів, але ухвалено рішення додатково запустити роботу ще чотирьох, повідомив в. о. директора Укрспирту Сергій Блескун.

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Підприємство збільшує виробництво спирту передовсім для забезпечення потреб медичної системи. Ми швидко зреагували на зростання запиту, і тепер працюють 14 заводів одночасно. За потреби, ми готові і надалі збільшувати об'єми виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина,

– запевнив Блескун.

Разом з тим на заводах Укрспирту діє посилений дезінфекційний режим – для усіх працівників закуплені маски, а частина керівництва переведена на дистанційну роботу.

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