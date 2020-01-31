Епідемія коронавірусу: в ізольований Ухань завезли їжу на 9 днів

У закрите місто Ухань, де вперше зафіксували спалах небезпечного коронавірусу, завезли продукти. Їх має вистачити на 9 – 10 днів.

Як зазначили у Міністерстві комерції Китаю, до міста привезли куряче м'ясо та свинину, рис, рослинну олію.

Важливо! Українці, які перебувають у Китаї, хочуть евакуюватися

Також у відомстві повідомили, що ціни у місті залишаються стабільними, попри те, що попит на товари дещо підвищився. Раніше у соцмережах з'явилися фото, на яких видно, як люди скуповують їжу та захисні маски.



Коронавірус у Китаї / Фото: Getty Images

До слова, у забезпеченні Ухані продуктами беруть участь понад тисяча роздрібних торгових точок.

Усі великі торгові компанії нарощують поставки, в результаті потік товарів за останні кілька днів виріс в чотири рази. І якщо раніше у низці магазинів споживачі скупили все, залишивши порожні полиці, зараз ситуація покращилася,

– пояснили у міністерстві.

I mentioned the unearthly quiet on this street in Wuhan, and then of course this fellow came along. Turn up the sound. The sad coda is that there was someone disabled in that bed, and the old man was using loud music to attract attention for donations. Hard to come by now. pic.twitter.com/h8jKBWrnlE — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) January 31, 2020

Європейська комісія вже виділила 10 мільйонів євро для дослідження хвороби.

Що відомо про місто Ухань?Це місто розташоване у провінції Хубей і є одним з найбільших у Китаї. Саме в Ухані зафіксували спалах небезпечного коронавірусу. Згодом місто закрили на карантин, а влада почала будівництво лікарні для інфікованих людей. Її збудували лише за 2 дні.

Що відомо про коронавірус у Китаї

Станом на 31 січня від коронавірусу померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Однак 184 людини змогли одужати.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям через небезпечний коронавірус.

У середньому від нього помирають 9% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили свою діяльність у Китаї. Україна евакуювала своїх громадян з китайського міста Санья.



Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу