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Епідемія коронавірусу: в ізольований Ухань завезли їжу на 9 днів

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Епідемія коронавірусу / www.bbc.co.uk

У закрите місто Ухань, де вперше зафіксували спалах небезпечного коронавірусу, завезли продукти. Їх має вистачити на 9 – 10 днів.

Як зазначили у Міністерстві комерції Китаю, до міста привезли куряче м'ясо та свинину, рис, рослинну олію.

Важливо! Українці, які перебувають у Китаї, хочуть евакуюватися

Також у відомстві повідомили, що ціни у місті залишаються стабільними, попри те, що попит на товари дещо підвищився. Раніше у соцмережах з'явилися фото, на яких видно, як люди скуповують їжу та захисні маски.


Коронавірус у Китаї / Фото: Getty Images

До слова, у забезпеченні Ухані продуктами беруть участь понад тисяча роздрібних торгових точок.

Усі великі торгові компанії нарощують поставки, в результаті потік товарів за останні кілька днів виріс в чотири рази. І якщо раніше у низці магазинів споживачі скупили все, залишивши порожні полиці, зараз ситуація покращилася,
– пояснили у міністерстві.

Європейська комісія вже виділила 10 мільйонів євро для дослідження хвороби.

Що відомо про місто Ухань?Це місто розташоване у провінції Хубей і є одним з найбільших у Китаї. Саме в Ухані зафіксували спалах небезпечного коронавірусу. Згодом місто закрили на карантин, а влада почала будівництво лікарні для інфікованих людей. Її збудували лише за 2 дні.

Що відомо про коронавірус у Китаї

  • Станом на 31 січня від коронавірусу померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Однак 184 людини змогли одужати.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям через небезпечний коронавірус.
  • У середньому від нього помирають 9% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили свою діяльність у Китаї. Україна евакуювала своїх громадян з китайського міста Санья.


Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Северин Трач
Теги: Здоров'я Лікування Китай Коронавірус 2020 Ціни
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