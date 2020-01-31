Епідемія коронавірусу: в ізольований Ухань завезли їжу на 9 днів
У закрите місто Ухань, де вперше зафіксували спалах небезпечного коронавірусу, завезли продукти. Їх має вистачити на 9 – 10 днів.
Як зазначили у Міністерстві комерції Китаю, до міста привезли куряче м'ясо та свинину, рис, рослинну олію.
Важливо! Українці, які перебувають у Китаї, хочуть евакуюватися
Також у відомстві повідомили, що ціни у місті залишаються стабільними, попри те, що попит на товари дещо підвищився. Раніше у соцмережах з'явилися фото, на яких видно, як люди скуповують їжу та захисні маски.
Коронавірус у Китаї / Фото: Getty Images
До слова, у забезпеченні Ухані продуктами беруть участь понад тисяча роздрібних торгових точок.
Усі великі торгові компанії нарощують поставки, в результаті потік товарів за останні кілька днів виріс в чотири рази. І якщо раніше у низці магазинів споживачі скупили все, залишивши порожні полиці, зараз ситуація покращилася,
– пояснили у міністерстві.
Європейська комісія вже виділила 10 мільйонів євро для дослідження хвороби.
Що відомо про місто Ухань?Це місто розташоване у провінції Хубей і є одним з найбільших у Китаї. Саме в Ухані зафіксували спалах небезпечного коронавірусу. Згодом місто закрили на карантин, а влада почала будівництво лікарні для інфікованих людей. Її збудували лише за 2 дні.
Що відомо про коронавірус у Китаї
- Станом на 31 січня від коронавірусу померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Однак 184 людини змогли одужати.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям через небезпечний коронавірус.
- У середньому від нього помирають 9% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили свою діяльність у Китаї. Україна евакуювала своїх громадян з китайського міста Санья.