Епідемії найпоширенішого раку серед жінок можна запобігти

613 Читать новость на русском
Епідемії раку шийки матки серед жінок можна запобігти
Епідемії раку шийки матки серед жінок можна запобігти / everethnews.pl

Рак шийки матки є найпоширенішим видом онкології серед жінок. Щороку він вражає понад 50 мільйонів людей у світі. А кожні дві хвилини від цього виду онкології помирає одна людина.

Проте від цього онкозахворювання можна позбутися за століття, до 2100 року, пише Scimex.

Читайте також: Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику

Дослідники вважають, що вакцинація та розширення скринінгу шийки матки допоможе хворобі зникнути у 149 зі 181 країни.

Такі заходи дозволять до 2069 року вберегти вжиття до 13,4 мільйона жінок від випадків раку шийки матки.

 
Рак шийки матки – що це?
Це злоякісне новоутворення, яке виникає у шийці матки. 90% випадків раку шийки матки спричинені поширеним вірусом – вірусом папіломи людини (ВПЛ), який може стати причиною дисплазії епітелію шийки матки.

З таких умов понад дві третини випадків раку шийки матки можна попередити у країнах з низьким і середнім розвитком, таких як Індія та Нігерія. Наразі у них обмежений доступ до вакцинації проти вірусу папіломи людини та скринінгу шийки матки досі обмежений.

Якщо країни з високим рівнем доходу такі як, США, Фінляндія, Канада, будуть дотримуватися цих заходів, вони можуть побороти захворювання за 25-40 років. 

Епідемії раку шийки матки серед жінок можна запобігти
Епідемії раку шийки матки серед жінок можна запобігти

На сьогодні близько 85% випадків онкозахворювання зустрічається у менш розвинених регіонах. Прогнози авторів дослідження для африканських країн не такі втішні: вони не зможуть ліквідувати рак шийки матки до 2100 року.

Якщо програму профілактики не розширити, то протягом наступних 50 років у 44 мільйонів жінок діагностують цей вид раку. Кількість хворих зростатиме щороку через збільшення населення та його старіння.

Щороку цю патологію діагностують у 5-6 тисяч українок. 20-30% жінок, у яких виявляють рак шийки матки, вже мають ІІІ-IV стадію захворювання – це запущена форма раку, вилікувати яку практично неможливо, а 15% із цих жінок не проживають і року з моменту встановлення діагнозу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Українським полоненим прострілювали ноги та ламали кістки: ГПУ склала підозру екс-ватажку "ДНР"
20 лютого
6865
Теги: Здоров'я Здорове життя Епідемія дослідження Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
20 лютого 12:35 Все про крепатуру: чому болять м'язи після тренувань та що з цим робити
914
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
14 лютого 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
53475
Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
14 лютого 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 1482
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
13 лютого 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1805
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2782
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 5345
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук