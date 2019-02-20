Епідемії найпоширенішого раку серед жінок можна запобігти

Рак шийки матки є найпоширенішим видом онкології серед жінок. Щороку він вражає понад 50 мільйонів людей у світі. А кожні дві хвилини від цього виду онкології помирає одна людина.

Проте від цього онкозахворювання можна позбутися за століття, до 2100 року, пише Scimex.

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Дослідники вважають, що вакцинація та розширення скринінгу шийки матки допоможе хворобі зникнути у 149 зі 181 країни.

Такі заходи дозволять до 2069 року вберегти вжиття до 13,4 мільйона жінок від випадків раку шийки матки.

Рак шийки матки – що це? Це злоякісне новоутворення, яке виникає у шийці матки. 90% випадків раку шийки матки спричинені поширеним вірусом – вірусом папіломи людини (ВПЛ), який може стати причиною дисплазії епітелію шийки матки.

З таких умов понад дві третини випадків раку шийки матки можна попередити у країнах з низьким і середнім розвитком, таких як Індія та Нігерія. Наразі у них обмежений доступ до вакцинації проти вірусу папіломи людини та скринінгу шийки матки досі обмежений.

Якщо країни з високим рівнем доходу такі як, США, Фінляндія, Канада, будуть дотримуватися цих заходів, вони можуть побороти захворювання за 25-40 років.



Епідемії раку шийки матки серед жінок можна запобігти

На сьогодні близько 85% випадків онкозахворювання зустрічається у менш розвинених регіонах. Прогнози авторів дослідження для африканських країн не такі втішні: вони не зможуть ліквідувати рак шийки матки до 2100 року.

Якщо програму профілактики не розширити, то протягом наступних 50 років у 44 мільйонів жінок діагностують цей вид раку. Кількість хворих зростатиме щороку через збільшення населення та його старіння.

Щороку цю патологію діагностують у 5-6 тисяч українок. 20-30% жінок, у яких виявляють рак шийки матки, вже мають ІІІ-IV стадію захворювання – це запущена форма раку, вилікувати яку практично неможливо, а 15% із цих жінок не проживають і року з моменту встановлення діагнозу.

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