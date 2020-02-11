Еректильна дисфункція та безпліддя: чому не можна часто пити ібупрофен

Ібупрофен знімає різний біль, але довгострокові наслідки для тіла і здоров'я можуть бути смертельними. Побічні ефекти проявляються по-різному в залежності від статі. У чоловіків знеболювальне викликає еректильну дисфункцію і безпліддя.

До такого висновку дійшла міжнародна група вчених. Знеболювальне впливає на вироблення гормонів в чоловічих статевих залозах, та негативно впливав на тестостерон.

Також на тему: Парацетамол чи ібупрофен: що краще

"Ібупрофен викликає безпліддя у чоловіків, які приймають препарат протягом тривалого часу", – розповів Девід Мобьерг Крістенсен з Копенгагенського університету.

Зупинка серця

Той, хто перевищує максимально рекомендовану кількість ібупрофену в три таблетки на день, завдає шкоди серцево-судинній системі. Як пояснили дослідники, ібупрофен збільшує ймовірність зупинки серця на 31%, а в поєднанні з диклофенаком – на 50%. Ні в якому разі не можна приймати понад 1200 мг ібупрофену в день.



Ібупрофен може викликати безпліддя / unsplash.com

Хворі на артрит, які приймають ібупрофен для полегшення болю, схильні до підвищеного ризику гіпертонії, серцевих захворювань та інсульту.

Ібупрофен викликає порушення функції нирок

Вчені зі Стенфордського університету в Каліфорнії визначили, що ібупрофен і інші нестероїдні протизапальні препарати можуть порушувати функцію нирок при регулярному прийомі, а не тільки у літніх людей.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.