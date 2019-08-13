Ерозія емалі зуба: чим вона небезпечна та через що виникає

З одного боку, лимони, апельсини та інші кислі фрукти/напої корисні для здоров’я. А з іншого боку – вони можуть стати причиною розвитку ерозії зубної емалі.

Ерозія – це некаріозне уражень зубів, зазначає стоматолог Юлія Селютіна.

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Основна її причина – вживання кислих продуктів або напоїв у великих кількостях (лимони, апельсини, фреші, солодкі газовані напої, аскорбінки та т.д.).

Виявляється ерозія у вигляді стирання зубних тканин. Може постраждати як емаль, так і дентин (тканина зуба, яка є під емаллю). Часто виявляється на зовнішній частині зуба і має округлу форму.

Крім кислої їжі є й інші фактори, що провокують появу ерозії:

механічне пошкодження емалі зуба; патології ендокринної системи (зокрема захворювання щитовидної залози); робота на шкідливому виробництві без спеціальних масок.



Що призводить до ерозії емалі зуба

Наслідки ерозії

Стирання жувальної поверхні зубів.

Зміна кольору зубів на коричнево-жовтий.

Підвищена чутливість зубів.

Прозорість краю передніх зубів.

Більш вразливі до ерозії — різці та ікла.

А якщо обтяжливі чинники не усувати, то можуть постраждати й інші зуби.

Що робити, якщо ерозія вразила зуби

При перших симптомах ерозії – потрібно звернутися до лікаря.

Аплікації фторовмісними розчинами в кабінеті лікаря; Регулярне використання ремінералізуючих засобів (ROCS minerals або Tooth Mousse). Ці процедури допоможуть знизити чутливість зубів. Якщо вражена велика ділянка, то зуб реставрують пломбою, вініром або коронкою. Вибір реставрації залежить від клінічного випадку, доктора і фінансових можливостей пацієнта. Прийом ліків з кальцієм і фтором і комплекс вітамінів з мінералами за призначенням лікаря.

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