Ерозія емалі зуба: чим вона небезпечна та через що виникає
З одного боку, лимони, апельсини та інші кислі фрукти/напої корисні для здоров’я. А з іншого боку – вони можуть стати причиною розвитку ерозії зубної емалі.
Ерозія – це некаріозне уражень зубів, зазначає стоматолог Юлія Селютіна.
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Основна її причина – вживання кислих продуктів або напоїв у великих кількостях (лимони, апельсини, фреші, солодкі газовані напої, аскорбінки та т.д.).
Виявляється ерозія у вигляді стирання зубних тканин. Може постраждати як емаль, так і дентин (тканина зуба, яка є під емаллю). Часто виявляється на зовнішній частині зуба і має округлу форму.
Крім кислої їжі є й інші фактори, що провокують появу ерозії:
- механічне пошкодження емалі зуба;
- патології ендокринної системи (зокрема захворювання щитовидної залози);
- робота на шкідливому виробництві без спеціальних масок.
Що призводить до ерозії емалі зуба
Наслідки ерозії
- Стирання жувальної поверхні зубів.
- Зміна кольору зубів на коричнево-жовтий.
- Підвищена чутливість зубів.
- Прозорість краю передніх зубів.
Більш вразливі до ерозії — різці та ікла.
А якщо обтяжливі чинники не усувати, то можуть постраждати й інші зуби.
Що робити, якщо ерозія вразила зуби
При перших симптомах ерозії – потрібно звернутися до лікаря.
- Аплікації фторовмісними розчинами в кабінеті лікаря;
- Регулярне використання ремінералізуючих засобів (ROCS minerals або Tooth Mousse). Ці процедури допоможуть знизити чутливість зубів.
- Якщо вражена велика ділянка, то зуб реставрують пломбою, вініром або коронкою.
- Вибір реставрації залежить від клінічного випадку, доктора і фінансових можливостей пацієнта.
- Прийом ліків з кальцієм і фтором і комплекс вітамінів з мінералами за призначенням лікаря.
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