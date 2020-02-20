У Нові Санжари стягнули Нацгвардію і бронетехніку через протести: коментар місцевого жителя

У Нові Санжари на Полтавщині 20 лютого стягнули бійців Нацгвардії та кілька одиниць бронетехніки. Усе тому, що там за самого ранку місцеві жителі протестують проти розміщення евакуйованих з Китаю в медцентрі Нацгвардії. Виникали навіть сутички з правоохоронцями.

Активіст, місцевий житель Олег Решетило розповів 24 каналу, що наразі в Нових Санжарах все спокійно. Голова обласної адміністрації та керівник поліції пообіцяли протестувальникам, що силове протистояння більше не відбудеться.

Дивіться також відео: У Нових Санжарах сталися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю

Наразі в Нових Санжарах на місці протестів перебувають до 100 правоохоронців, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на представника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва.

Спочатку там працювали поліцейські місцевого райвідділу. Після того, як виникла ескалація, були направлені додаткові сили Національної гвардії,

– розповів Сулаєв.

"Там кілька автобусів, які привезли нацгвардійців і кілька одиниць бронетехніки. Зараз вона не використовується, але в разі необхідності може бути використана для розблокування дороги", – додав представник поліції Полтавщини.

Активіст Олег Решетило відзначив, що внаслідок ранкового протистояння між нацгвардійцями і протестувальниками постраждало кілька людей. Він пояснив, що нацгвардійці намагалися кількома автобусами проїхати до військового санаторію в Нових Санжарах. Коли їм перегородили шлях, сталися сутички.

За його словами, поки що на територію селища неможливо дістатися транспортом, винятково – пішки.

Сутички у Нових Санжарах / Відео 24 каналу

Зазначимо, що жителі Нових Санжарів тим часом обіцяють зробити все можливе, аби українці не потрапили у санаторій. Усе тому, що Нові Санжари – курортне селище, куди люди прибувають, щоб відпочити та підлікуватись у санаторіях. Тож місцеві бояться, що після візиту евакуйованих з Уханя селище набере дурної слави.

Це маленьке курортне містечко: п'ять установ для оздоровлення дітей, річка Ворскла, яка за кілька десятків кілометрів впадає в Дніпро. У нас кілька років не працює санепідемстанція. Після цих псевдореформ залишилися працювати ветерани-пенсіонери та кілька молодих лікарів. У школах навчається понад 1 тисяча дітей, а санаторій розташований поряд із житловими масивами.

– прокоментував активіст Олег Решетило.

Жителі також скаржаться на відсутність будь-якої комунікації з боку влади. Кажуть, що вночі, без попереджень влада просто почала звозити до селища військових. А місцевим ніхто не роз’яснив заходи безпеки задля нерозповсюдження ймовірного зараження.

Місцевий мешканець наголосив, що у ЗМІ розповсюджують інформацію про нібито присутність "привезених людей, політичних лідерів, які тут беруть участь".

Це все – брехня. У нас тут виключно місцеві жителі, які прийшли тільки через те, що спочатку з ними не говорили. Однак пішла чітка інформація: АТОвців, які відпочивали в санаторії, напередодні вночі звідти перевезли в Миргород. І потім всі зрозуміли, що тут буде щось невідоме,

– відзначив активіст.

Олег Решетило відверто повідомив, що місцеві мешканці не вірять словам представників Департаменту охорони здоров'я. Крім того, за його словами, деякі медики не на камеру чудово розуміють і підтримують тих, хто зібрався на протести.

Як проходить евакуація українців з Уханя:

Вранці 20 лютого літак з евакуйованими українцями та іноземцями прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де здійснив дозаправку.

Згодом літак вилетів до Харкова і вже здійснив там посадку.

З Харкова евакуйованих спецтранспортом у супроводі та під охороною поліції доправлять до населеного пункту та однойменного медцентру Нацгвардії України "Нові Санжари" на Полтавщині.

У Нових Санжарах евакуйовані перебуватимуть на карантині 14 днів, щоб точно переконатися, що ніхто з них не заражений коронавірусом.

Зауважимо, що з Уханя забирали лише здорових українців.

Медцентр перебуватиме під постійною охороною, у приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки.



Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу