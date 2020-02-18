Евакуація українців з Китаю: на Тернопільщині вже будують блокпости: відео

Місцеві ЗМІ 17 лютого почали поширювати інформацію про те, що нібито евакуйованих з Уханя українців планують розмістити в санаторії "Медобори". Через це перелякані мешканці влаштували на трасі блокпости – нині їх є 2, але обіцяють організувати й третій.

Люди облаштували на дорозі цілодобові блокпости, аби не допустити ймовірного прибуття евакуйованих українців до санаторію, пише УНІАН.

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Відомо, що перший блокпост з'явився 17 лютого близько 22 години. Його розташували на під'їзді до села Конопківка у Теребовлянському районі, де й функціонує санаторій "Медобори". Нині блокпостів є 2, але згодом учасники обіцяють організувати й третій.

На основному блокпості чергує приблизно 15 осіб, але поруч з учасниками перебувають правоохоронці, аби забезпечити порядок у випадку надзвичайної ситуації.

Блокпост на Тернопільщині через евакуацію українців з Уханя: відео

18 лютого у Микулинцях, що поруч з санаторієм, відбувся мітинг, на якому зібралося близько 300 людей. Присутні виступали проти того, щоб українців розташовували саме в "Медоборах", опираючись на те, що "заклад не прилаштований для таких цілей".

Репортаж Файного Міста з місця події: відео



17 лютого міський голова Тернополя Сергій Надал оприлюднив офіційне звернення до голови Тернопільської ОДА Ігора Сопеля та голови облради Віктора Овчарука. У зверненні він наполягав на тому, аби евакуйованих українців не розміщували в "Медоборах". Натомість Ігор Сопель відповів, що немає офіційного підтвердження того, що евакуйованих привезуть саме на в Тернопільську область.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав організаторів протесту та політиків не перекривати дороги.

Відомо, що 18 лютого літак відправиться до Китаю, аби евакуювати 49 українців та до 25 іноземних громадян з епіцентру спалаху коронавірусу – міста Ухань. Втім, МОЗ ще не називає місце прибуття літака та розташування карантину.

Тим часом деякі місцеві ЗМІ почали поширювати неперевірену інформацію про те, що прибулих начебто евакуюють до Львова, а інші – що начебто до Тернополя.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосили на тому, що Україна повністю готова до евакуації й причин для занепокоєння немає.

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