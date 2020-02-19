Евакуація з Китаю через коронавірус: трьох українців не пустили на літак

Перед тим, як сісти на борт літака для евакуації з Уханя в Україну, китайські медики перевірили стан здоров'я українців та іноземців. Чотирьох людей не пустили на повітряне судно.

Заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що на борт пустили людей без симптомів гострої респіраторної інфекції. Про це пише Урядовий портал.

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За його словами, на етапі огляду китайськими медиками не допущено на борт 4 людини, 3 з них українці та 1 – іноземка.

Після цього українські фахівці, медики, які супроводжують цей рейс, провели додатково фінальний огляд. Всього на борт допущено 73 людини. Ті, кого не було допущено до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою.

"Серед евакуйованих сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Наш обов’язок – забрати їх та створити максимально комфортні умови. Це стосується не тільки організації перельоту та облаштування їх побуту, але й прийняття їх іншими українцями. Невже в такій великій країні немає місця для менше сотні громадян, які опинилися в складній ситуації?", – сказав Віктор Ляшко.

Літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибуде 20 лютого о 08:00. Попри те, що низка ЗМІ назвала місто, куди начебто приземлиться літак, МОЗ ще не дали свого підтвердження.

За Словами Зоряни Скалецької та представників МВС, під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Усі евакуйовані та персонал літака відправляться на двотижневий карантин.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



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