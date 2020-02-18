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Евакуація з Уханю: як дезінфікуватимуть літак та коли він повернеться до регулярних рейсів

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Евакуація з Уханя: як дезінфікуватимуть літак та коли він повернеться до регулярних рейсів / Фото з відкритих джерел

Генеральний директор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький розповів, що після евакуації українців та іноземців з осередка коронавірусу Уханю літак пройде дезінфекцію і через 48 годин зможе безпечно виконувати наступні рейси.

Після приземлення літака в Україні буде проведена повна його дезінфекція. Зокрема, перевірка усіх технічних характеристик, системи повітря тощо. Як запевняє генеральний директор авіакомпанії, літак повернеться до звичної роботи вже через 48 годин.

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Крім того, на літаку забезпечено додаткові міри безпеки для екіпажу і супроводжуючих. Повітряне судно розділене на декілька частин.

"Під час перельоту буде надаватися харчування, яке ми беремо у Борисполі. Жодних додаткових послуг в Ухані не передбачено", – додав Хайнацький.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя

Евакуація українців з Уханя відбудеться 19 лютого, втім МОЗ ще не розповів, де саме громадяни відбудуть 14-денний карантин. Натомість очільниця МОЗ Зоряна Скалецька, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та президент Володимир Зеленський запевняють, що Україна повністю готова до евакуації.

Під час евакуації будуть дотримані усі необхідні засоби та норми безпеки, яких дотримувались й інші країни під час евакуації своїх громадян. Під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали будуть спалені. Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал, який займався обслуговуванням пасажирів.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, спалення або знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через два тижні, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Новини України Коронавірус 2020 Китай Здоров'я Здорове життя
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