Евакуйовані з Китаю українці зійшли з літака: відео
В аеропорту "Харків" з літака, який евакуйовував з Китаю українців та громадян інших держав, зійшли 94 людини.
63 людини вже в автобусах. Залишилися члени екіпажу. Багаж продезінфікований. Близько пів години до виїзду колони, пише УП з посиланням на джерело.
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З аеропорту пасажирів 5 спеціальними автобусами у супроводі та під охороною поліції доправлять на територію медичного центру "Нові Санжари", на Полтавщині.
Біля трапу літака інспектори прикордонного контролю провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців. Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки.
Близько 10 ранку 20 лютого ДСНС повідомили, що евакуйованих з Китаю поселять на території медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари", на Полтавщині.Точного місця медичного закладу, куди доставлять евакуйованих довго не повідомляли тому, що побоювалися паніки серед населення. Однак, у МОЗ зазначали, що із місцем визначилися: в Україні є два обсерватори, куди заселять евакуйованих, ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції.
Лікарня, де перебуватимуть евакуйовані, буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.
Евакуйовані перебуватимуть на карантині 14 днів. Втім, термін перебування в ізоляції може бути продовжено. Якщо впродовж обсервації у когось з людей проявляться симптоми хвороби, його буде госпіталізовано в бокс, який захищає від поширення інфекції по лікарні.
Після того, як карантин завершиться, а лікарі не матимуть жодних підозр чи сумнівів, українців відпустять за спеціальною процедурою. Територію лікарні, на якій громадяни перебуватимуть на карантині, теж продезінфікують опісля.
Тим часом, у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Там навіть почалися сутички поліції і місцевих жителів.
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Головне про евакуацію з Китаю
- З Уханя забрали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто підчепив звичайну простуду, позаяк на борт не пускали людей, у яких температура тіла вища ніж 37,2 градуси. Перед посадкою на літак українців обстежили спершу китайські медики, потім українські фахівці.
- Відтак, на першому етапі медичного обстеження китайськими медиками до евакуації не допустили трьох українців та одного іноземця. Жодної людини з підозрою на коронавірус не виявили.
- Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал, який займався обслуговуванням пасажирів.
- Літак з евакуйованими українцями вилетів з Китаю ввечері 19 лютого о 00:30 20 лютого за місцевим часом. Повітряне судно здійснило технічну посадку в аеропорту Алмати для дозаправки та ротації екіпажу. Під час цього два громадянина Казахстану зійшли в місті Алмати.
- В Україну він прибув о 9.40 ранку 20 лютого. Літак дозаправили пальним в аеропорту "Бориспіль", далі пасажири полетіли до Харкова.
- Усіх евакуйованих, а також екіпаж літака помістять на двотижневий карантин в медичний центр "Нові Санжари", що на Полтавщині.
- Літак, який для евакуації з Уханя, надала авіакомпанія SkyUp Airlines, вилетів з аеропорту "Бориспіль" 19 лютого о 03:01 ночі.
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