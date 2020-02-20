Евакуйовані з Китаю українці зійшли з літака: відео

В аеропорту "Харків" з літака, який евакуйовував з Китаю українців та громадян інших держав, зійшли 94 людини.

63 людини вже в автобусах. Залишилися члени екіпажу. Багаж продезінфікований. Близько пів години до виїзду колони, пише УП з посиланням на джерело.

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З аеропорту пасажирів 5 спеціальними автобусами у супроводі та під охороною поліції доправлять на територію медичного центру "Нові Санжари", на Полтавщині.

Біля трапу літака інспектори прикордонного контролю провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців. Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки.

Куди поселять евакуйованих українців

Близько 10 ранку 20 лютого ДСНС повідомили, що евакуйованих з Китаю поселять на території медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари", на Полтавщині.Точного місця медичного закладу, куди доставлять евакуйованих довго не повідомляли тому, що побоювалися паніки серед населення. Однак, у МОЗ зазначали, що із місцем визначилися: в Україні є два обсерватори, куди заселять евакуйованих, ще один буде резервним. Медичний заклад буде під охороною та постійним спостереженням працівників Національної гвардії та Нацполіції.

Лікарня, де перебуватимуть евакуйовані, буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані перебуватимуть на карантині 14 днів. Втім, термін перебування в ізоляції може бути продовжено. Якщо впродовж обсервації у когось з людей проявляться симптоми хвороби, його буде госпіталізовано в бокс, який захищає від поширення інфекції по лікарні.

Після того, як карантин завершиться, а лікарі не матимуть жодних підозр чи сумнівів, українців відпустять за спеціальною процедурою. Територію лікарні, на якій громадяни перебуватимуть на карантині, теж продезінфікують опісля.

Тим часом, у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Там навіть почалися сутички поліції і місцевих жителів.

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Головне про евакуацію з Китаю

З Уханя забрали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто підчепив звичайну простуду, позаяк на борт не пускали людей, у яких температура тіла вища ніж 37,2 градуси. Перед посадкою на літак українців обстежили спершу китайські медики, потім українські фахівці.

Відтак, на першому етапі медичного обстеження китайськими медиками до евакуації не допустили трьох українців та одного іноземця. Жодної людини з підозрою на коронавірус не виявили.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять. Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал, який займався обслуговуванням пасажирів.

Літак з евакуйованими українцями вилетів з Китаю ввечері 19 лютого о 00:30 20 лютого за місцевим часом. Повітряне судно здійснило технічну посадку в аеропорту Алмати для дозаправки та ротації екіпажу. Під час цього два громадянина Казахстану зійшли в місті Алмати.

В Україну він прибув о 9.40 ранку 20 лютого. Літак дозаправили пальним в аеропорту "Бориспіль", далі пасажири полетіли до Харкова.

Усіх евакуйованих, а також екіпаж літака помістять на двотижневий карантин в медичний центр "Нові Санжари", що на Полтавщині.

Літак, який для евакуації з Уханя, надала авіакомпанія SkyUp Airlines, вилетів з аеропорту "Бориспіль" 19 лютого о 03:01 ночі.

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