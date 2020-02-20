Українців з Уханя повезуть в Нові Санжари

Після того як літак з евакуйованими українцями та громадянами інших держав з Китаю приземлився в Борисполі, його дозаправлять пальним, далі літак вилетить у Міжнародний аеропорт "Харків".

З епіцентру поширення коронавірусу евакуювали 48 українців та 27 іноземців, всього на борту літака перебували 73 людини, тепер евакуйовані будуть на карантині 14 днів. Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області, повідомили в ДСНС.

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Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу.

Примітно, що літак мав приземлитися у "Борисполі" о 7:56, однак інформація про його прибуття то зникала, то знов з'являлася на табло.

Що відомо про евакуацію з Китаю

Літак з евакуйованими українцями вилетів з Китаю ввечері 19 лютого о 00:30 20 лютого за місцевим часом. Повітряне судно здійснило технічну посадку в аеропорту Алмати для дозаправки та ротації екіпажу. Під час цього два громадянина Казахстану зійшли в місті Алмати.

Усіх евакуйованих, а також екіпаж літака помістять на двотижневий карантин.

З Уханя забирали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто підчепив звичайну простуду, позаяк на борт не пускали людей, у яких температура тіла вища ніж 37,2 градуси.

Перед посадкою на літак українців обстежили спершу китайські медики, потім українські фахівці. Відтак, на першому етапі медичного обстеження китайськими медиками до евакуації не допустили трьох українців та одного іноземця.

Жодної людини з підозрою на коронавірус не виявили.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали спалять.

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Як проходитиме карантин

Що стосується лікарні, де перебуватимуть евакуйовані – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

За кілька днів до відправлення літака в Китай з'явилася інформація про протести людей, які переконані, що евакуйованих з Китаю українців поселять біля їхніх міст. Наприклад, в Тернопільській області місцеві жителі почали будувати барикади, щоб не пустити автобуси з цими людьми. У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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