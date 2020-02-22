Евакуйованих з Уханя перевірятимуть на наявність коронавірусу кожні три дні, – МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль розповів, що евакуйованих українців, іноземців та членів екіпажу перевірятимуть на наявність коронавірусу кожні три дні.

Про це Коваль повідомив журналістам на брифінгу. Так, сьогодні, 22 лютого, триває третій день обсервації евакуйованих. Епідеміологи взяли зразки крові, щоб перевірити їх на наявність коронавірусу.

Читайте також: В евакуйованих у Нових Санжарах взяли зразки на перевірку ознак вірусу: фото з санаторію

Таке обстеження медики проводитимуть кожні три дні. Наразі результатів немає, адже зразки доправляються до Києва для перевірки на тест-системі. Що цікаво, на сьогодні розроблена українська тест-система для виявлення нового виду коронавірусу Covid-2019.

Також, за словами Коваля, наразі триває митне оформлення іноземних тест-систем, щоб забезпечити якісний моніторинг.

"Існує чітка процедура виготовлення тест-систем, порівняння результативності тест-систем також перевірено", – додав заступник міністра охорони здоров'я.

Крім того, політик додав, що результати ранкового огляду евакуйованих з Китаю показали, що усі люди є здоровими.

Вчора, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що усі евакуйовані та персонал забезпечені засобами індивідуального захисту та знаходяться під цілодобовим наглядом лікарів.

Зеленський підтвердив, що 22 лютого люди пройдуть контрольні тести на наявність ознак вірусу, результати яких повідомлять найближчим часом.

Коротко про сутички в Нових Санжарах

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували перші протести та блокування доріг.

Через погіршення ситуації на місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштовували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба" й розбили кілька вікон та двері. Евакуйовані у відповідь показували серця, махали прапорцями або просто закривали обличчя.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а правоохоронці зачинили ворота зсередини.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили, а чоловіка, який кидав камінням в автобус, – залишили під вартою.

Миротворець заявив, що внесе організаторів акцій протесту в базу "Чистилища".

Актуально: "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі



Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.