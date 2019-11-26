Еволюція сексу: що таке секстинг і чому це не просто секс

Секстинг – це інтимне спілкування за допомогою переписки чи телефонних розмов. Це не лише так званий "секс по телефону", а й обмін інтимними знимками й будь-який прояв сексуальності за допомогою засобів зв'язку.

Секстинг надзвичайно поширений серед дорослих та навіть підлітків. Проте нині він використовується не лише для розігрівання інтимного життя, а й в інших цілях.

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Важливо запам'ятати, що секстинг відноситься до проявів сексуальної поведінки, тому під час нього також важливо мати згоду партнера. Надсилання повідомлень сексуальної форми (особливо зображення своїх геніталій) розцінюється не як секстинг, а як домагання.

Приховані мотиви секстингу

Нові дослідження психологів з Техасу стверджують, що дві третини людей, які практикують секстинг в парі, роблять це не лише через статевий потяг.

Отже, дослідники виявили три мотиви, чому люди практикують секстинг

Деякі пари використовують секс як прелюдії до сексу;

Деякі люди використовують секстинг для самоствердження та заспокоєння себе, аби нагадати партнеру про стосунки;

Найцікавішим є те, що деякі пари серйозно використовують секстинг в якості валюти. Тобто задовільняють партнера заради послуги, яку він повинен буде зробити (приготувати вечерю, помити посуд тощо);

На солоденьке ми залишили вам головні правила секстингу. Користуйтесь та будьте коханими.



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Основні правила секстингу

Перш за все з'ясуйте, чим займається зараз ваш або потенційний партнер. Адже якщо сповіщення з вашим оголеним, нехай і привабливим зображенням, помітять сторонні обличчя – незручно буде всім.

Не бійтеся експериментувати та побудьте в образі вашої мрії. Проте не перестарайтесь та не заходьте спершу занадто далеко, адже наступного ранку до вас можуть прийти зовсім інші емоції. Головне, аби вам потім не було соромно за свій вчорашній образ.

Будьте поступовими – не обов'язково розкривати всі свої принади та таланти одразу.

Зберігайте свої еротичні фото в окремій заблокованій теці.

Аби передати еротичний зміст фото, вам не обов'язково охоплювати обличчя. Пам'ятайте про те, що ці фото можуть опинитися в руках поганих людей, тому якщо ви залежні від суспільної думки – увімкніть в собі "режим месника" та відверніться від камери.

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