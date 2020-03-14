Фахівці описали особливості перебігу коронавірусу у дітей

Так, діти хворіють на коронавірус значно рідше, ніж дорослі, а особливо літні люди. Та й навіть під час захворювання симптоматика значно легша. Втім, фахівці з Китаю порівняли дані й виявили цікаві деталі.

Дослідники підозрюють, що від дітей вірус часто передається іншим людям саме фекально-оральним шляхом, повідомляє Nature.

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Переважну більшість випадків зараження коронавірусом фіксують у дорослих. Співробітники Медичного університету Гуанчжоу проаналізували відомості про 745 дітей (від 2 місяців і 15 років) і 3 174 дорослих, які тісно контактували із зараженими впродовж 14 днів до моменту звернення в лікарню.

Медики визначили захворюваність у двох зазначених групах і порівняли симптоми коронавірусу. Окрім цього, дослідники щодня брали в інфікованих мазки з заднього проходу, аби виявити наявність генетичного матеріалу SARS-CoV-2 (збудника Covid-19).

У 3 дітей не було лихоманки, у 5 – кашлю, а нежить була лише у двох. Комп'ютерна томографія легень не виявила однозначних ознак пневмонії, а "симптом матового скла" знайшли лише у половини дітей.

Також у дітей не було найчастіших симптомів, що є у дорослих: головного болю, слабкості у м'язах, блювоти, нудоти та дезорієнтації. Через це вчені припускають, що більшість випадків коронавірусу серед дітей не виявляють через те. що у них немає симптомів.

Цікаво, що РНК вірусу виявляли у ректальних мазках 8 з 10 дітей ще за декілька днів після того, як перестали виявляти їх на слизових оболонках носа та горла. У зв'язку з цим вчені підозрюють, що коронавірус серед дітей може поширюватися фекально-оральним шляхом (наприклад, через немиті після туалету руки).

Але попри те, що ймовірність фекально-оральної передачі припускають, її ще не підтвердили. Адже у людських фекаліях ще не знаходили частки SARS-CoV-2, які були б здатні до реплікації.



Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал

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