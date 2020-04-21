Фахівці виявили особливість психології антивакцинаторів

Попри усі зусилля медиків та науковців, рух антивакцинаторів досить активний та вже впливає на суспільну думку. Відтак, дослідники з Техаського технічного університету вивчили деякі особливості психології прибічників цього руху аби розібратися, чому не діють жодні аргументи "за".

Автори залучили до дослідження 160 добровольців, стаття про це опублікована в журналі Vaccine.

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На першому етапі дослідження психологи провели детальне опитування учасників, під час якого всебічно оцінили їхні погляди на вакцинацію: страхи, переживання, помилки та ступінь довіри цивільним і медичним інститутам.

На другому етапі добровольці відповідали на розлогіші запитання, де оцінювали небезпеку, яка ніяк не пов'язана з вакцинацією, а саме: шанси постраждати або загинути від онкозахворювань та укусів тварин, при народженні та повені, в ході дітонародження, автомобільної аварії тощо.



Вакцина проти свинячого грипу, 1976 рік / Фото: Unsplash

Психологи виявили, що люди, які категорично не довіряють вакцинації, схильні перебільшувати ризики від усіх небезпек, навіть від порівняно рідкісних подій. Натомість люди, які довіряють вакцинації, були точнішими в оцінках небезпеки.

Ми могли б заздалегідь припустити, що люди, які демонструють скептицизм стосовно вакцин, схильні перебільшувати пов'язані з ними ризики. Більшою несподіванкою є те, що це стосується і негативних, потенційно летальних загроз самого різного характеру. Ми бачимо перебільшення ризику рідкісних подій і для речей, абсолютно не пов'язаних з вакцинацією. Це дозволяє вважати, що існують базові когнітивні або афективні установки, що впливають на розвиток ""антивакцинаторського" скептицизму",

– сказав один з авторів дослідження Тайлер Девіс.

Згодом психологи повторили експеримент, але учасники тепер оцінювали ймовірності нейтральних та позитивних рідкісних подій – від народження трійні до візиту Папи Римського у США.



Дівчинка після щеплення проти сезонного грипу, 2017 рік / Фото: Unsplah

Цікаво, що у цьому випадку схильність антивакцинаторів перебільшувати шанси рідкісних подій не проявилася. Відтак, фахівці вважають, що когнітивне спотворення в першу чергу стосується потенційно небезпечних явищ.

Їх (антивакцинаторів, – ред.) легше захопити анекдотичними розповідями про небезпеку. Наприклад, у дитини дійсно можуть трапитися судоми при вакцинації. Це неймовірно рідкісний випадок, але не неможливий. І якщо ви до цього схильні, то ви напевно приєднаєтеся до групи на Facebook, де такі випадки будуть активно "просуватися". Так когнітивні спотворення перетворюють анекдотичні ситуації в глобальні тренди,

– сказав інший автор дослідження Марк Лакур.

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