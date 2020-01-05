Факти та міфи про фрукти: пояснення лікаря

Ідея того, що фрукти шкідливі для нас в основному йде від невірного трактування двох фактів: "фрукти містять цукор" і "цукор – це шкідливо". Насправді ж, фрукти не є злом.

Певні дослідження пов'язують надлишок споживання фруктози з ризиком підвищення артеріального тиску, порушенням функції печінки і реакціями інсуліну. Втім, дієтологиня Марія Кардакова пояснила факти та міфи про фрукти.

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Факти про фрукти

Фруктоза – краще глюкози?

Рафінірованний цукор – це 50% глюкози і 50% фруктози [4ккал/г]. Сиропи і соки – містять і те й інше. І фрукти теж.

Тому і немає сенсу купувати продукти на фруктозі просто так. Також некоректно порівнювати вміст цукру у фруктах з його вмістом у доданому вигляді у газованих напоях чи шоколаді.

Cтакан води c трьома столовими ложками цукру (еквівалент банки з газованою водою) призведе до стрибка рівня глюкози, а в подальшому до його падіння. Втім, цього не відбувається при вживанні фруктів.

Саме завдяки волокнам клітковини засвоєння цукрів з фруктів відбувається повільніше і в меншому відсотку ніж коли ми маємо справу з доданим цукром або соком.

Рекомендована норма – не більше 30г цукру в день (для дорослих).

У фруктах окрім клітковини, багато мікроелементів.

Фрукти та ягоди містять антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами і знижують окислювальний стрес в організмі.

Міфи про фрукти

Не можна змішувати фрукти з овочами – доказова медицина не містить подібних фактів та досліджень, які підтверджують такий зв'язок.

Не можна вживати разом з молоком – знову ж таки, жодне офіційне медичне джерело цього не підтверджує. Хіба, якщо ви особисто помітили подібну непереносимість свого організму – можна відмовитися від такого поєднання, а як ні – їжте на здоров'я!

Фрукти гниють в кишківнику – ні, вони не гниють, а ферментуються. Цукри й волокна клітковини є їжею для наших бактерій, які в свою чергу синтезують багато корисних компонентів. Більше різноманітних фруктів та овочів – більше різних корисних бактерій.

Вздуття від фруктів свідчить про їх непереносимість організмом – міф! Газоутворення при вживанні фруктів навпаки говорить про те, що травна система працює добре. Головне – аби не було діареї та болі. Зменшіть порцію фруктів, якщо виникають неприємні відчуття після їх споживання.

Від фруктів хочеться більше їсти – не правда. Люди, які замінюють солодкі закуски фруктами, їдять менше цукру і споживають менше калорій.