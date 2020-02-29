Фактор, який прискорює старіння

Надмірна вага погіршує якість житті та підвищує ризики розвитку різних захворювань. Тепер дослідники заявили, що ожиріння буквально змушує організм старіти швидше.

Вчені з Канади довели що надмірна вага – це те саме, що й передчасне старіння. У старших людей зазвичай виникають проблеми з когнітивними та розумовими здібностями, підвищуються ризики раку, діабету та серцево-судинних захворювань. Примітно, що у людей із зайвою вагою ризики таких станів теж є, пише Study Finds.

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Ожиріння = старіння

Відтак, вчені зробили висновки, що ожиріння слід визначити передчасним старінням. Для дослідження вчені проаналізували понад 200 робіт, у яких йшлося про те, як ожиріння впливає на організм людини.

Усі вони свідчили про те, що зайва вага прискорює процеси старіння. Це відбувається через скорочення тепломір – так званих "захисних ковпачків" хромосом.

Теломери – що це? Теломери захищають кінець хромосоми від зношування або від злиття з сусідньою хромосомою. Отже, теломери – одноразові буфери на кінцях хромосом, які під час поділу клітини скорочуються; їх присутність захищає гени на хромосомі від зношування.

Люди, які мають надмірну вагу, мають значно коротші теломери ніж ті, хто має здорову вагу. До того, імунна система людей з ожирінням теж старіє та погіршується швидше, тобто вони мають вищі ризики захворіти навіть інфекційними захворюваннями, зокрема грипу та мати ускладнення перебігу хвороби.



Аби привести вагу в норму, слід скоригувати харчування/Фото:Unsplash

Як позбутися зайвої ваги

Надмірна вага визначається індексом маси тіла 25-29.5. Ожиріння має три ступені, і починається з ІМТ 30 та більше. ІМТ, менший за 18.5, є замалий.

Приклад: вага = 68 кг, висота = 165 см (1.65 м)

Розрахунок: 68 ÷ (1.65 у квадраті)= 24.98

Щоб привести вагу в норму, слід врахувати шість факторів:

Здорове харчування.

Якісний сон.

Гормональне здоров'я.

Генетика.

Психоемоційний стан.

Достатня фізична активність

Тож, аби старість не застала вас передчасно, пам'ятайте, що надмірна вага – ваш ворог.

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