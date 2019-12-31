Фактор, який знизить рівень стресу вдвічі

Вчені пояснили, як проживання теперішнього моменту та уважне ставлення до подій допомагає управляти стресом, який часто виникає, якщо ми лаємо себе за будь-які промахи й помилки.

Попередні дослідження свідчать, що люди з високим рівнем усвідомленості більш терпимі до себе і приймають події такими, якими вони є. Американські вчені вирішили з'ясувати, яким чином усвідомленість людини допомагає йому справлятися з щоденним стресом.

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Усвідомлений стан людини можна схарактеризувати уважним ставленням до всього, що відбувається навколо. Іншими словами, це проживання справжнього моменту в "тут і зараз", без блукання думок в минулому чи майбутньому.

Для експерименту вчені залучили 157 студентів-першокурсників, які відчувають великий стрес, починаючи доросле життя в коледжі. Експеримент проходив протягом першого семестру, коли рівень стресу був для них найвищим.



Аби уникнути стресу, живіть усвідомлено/Фото: Unsplash

Щоб оцінити рівень усвідомленості кожного учасника, вчені проводили спеціальне опитування. Зокрема, потрібно було погодитися або спростувати такі твердження: "мені легко зосередитися на тому, що я роблю" або "я усвідомлюю (не заперечую) свої думки й почуття" та інші.

Більш усвідомлені студенти вдвічі рідше повідомляли про стресові ситуації та, як наслідок, негативні емоції. Зокрема, вони спокійно сприймали події, що відбулися і рідше критикували себе.

Усвідомлений стан, ймовірно, впливає на образ думок і почуттів людини та допомагає сприймати щоденні стресові події як менш значні й легше їх переживати,

– вважають автори.

Практика усвідомленості, на думку вчених, може бути ефективним інструментом для всіх людей, які відчувають щоденний стрес.