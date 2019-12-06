Фармкомпанії підкупляли українських лікарів, щоб ті виписували їхні ліки

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Підкуп лікарів / unsplash.com

Правоохоронці викрили групу фармацевтичних компаній, яка підкупила лікарів для просування своїх лікарських засобів та збільшення їхніх продажів.

В поліції повідомляють, що протягом 2018-2019 року представники групи компаній систематично надавали лікарям закладів охорони здоров’я на території міста Києва та інших областей неправомірну вигоду.

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За це лікарі призначали пацієнтам ліки виробництва саме цієї групи компаній. За попередніми даними сума наданих "винагород" становить 140 мільйонів гривень.

Як працювала схема?

Гроші на такі послуги фармкомпанії знаходили завдяки ухиленню від сплати податків. Вони замовляли рекламні послуги або послуги з організації проведення медійних заходів, які фактично не надавались.

Фармкопанії підкупили лікарів
Фармкомпанії підкупили лікарів \ unsplash.com

Структури отримували від фармкомпаній гроші, які перераховували на карткові рахунки підконтрольних осіб. Надалі передавали ці кошти представникам підприємств фармацевтичної групи, які вже підкупляли лікарів.

Правоохоронці провели обшуки в офісах та в помешканнях посадових осіб, а також інших осіб, що можуть бути причетні до "схеми". Та відкрито кримінальне провадження. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки Хабар Поліція
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