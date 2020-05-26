У фекаліях пацієнтів з COVID-19 виявили живий збудник коронавірусу

Китайські дослідники виділили живий збудник коронавірусу з калу пацієнтів. Це означає, що ймовірність передачі COVID-19 фекально-оральним або фекально-респіраторним шляхом таки існує.

У журналі Emerging Infective Diseases група китайських дослідників повідомила про виявлення інфекційного РНК SARS-CoV-2 у фекаліях пацієнтів.

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Спершу дослідники описали 78-річного мешканця Уханю, якого ще 17 січня госпіталізували в Гуанчжоу. У чоловіка був кашель, лихоманка та аномальні результати комп'ютерної томографії грудної клітини (КТ).

22 січня пацієнта під'єднали до апарату ШВЛ. ПЛР-аналіз зі зворотною транскрипцією виявив РНК SARS-CoV-2 у чотирьох зразках калу, зібраних з 27 січня по 7 лютого. Антигени вірусу виявили й у клітинах шлунково-кишкового тракту, зібраних зі зразка біопсії. Пацієнт помер 20 лютого.

Цікаво, що проби калу містили більше ДНК вірусу, ніж респіраторні зразки, зібрані через 17–28 днів після появи симптомів.

Пізніше дослідники не виділяли живий вірус зі зразків калу, втім ПЛР-тест все ще показував неінфекційні частинки РНК вірусу.

Згодом дослідники зібрали фекальні зразки у 27 інших пацієнтів, 11 з яких щонайменше один раз протестували на позитивну вірусну РНК. Вони змогли виділити живий збудник коронавірусу у двох із них.

Виділення інфекційного SARS-CoV-2 в калі вказує на можливість фекально-оральної передачі або фекально-респіраторної передачі через аерозолізований кал,

– йдеться в повідомленні.

Автори заявили, що їхні дані вказують на необхідність ретельної дезінфекції поверхонь після випорожнення або смерті пацієнта, аби уникнути потенційного поширення вірусу фекально-оральним або фекально-респіраторним шляхом.

Вчені також нагадали про дослідження 2004 року. У ньому повідомлялося, що у 2003 році в одному з житлових будинків Гонконгу несправні каналізаційні канали призвели до аерозолізації калу, який містив інфекційний збудник SARS-CoV-1. Тоді заразилися 329 мешканців будинку, 42 з яких померли.