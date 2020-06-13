Близько 97% населення хоча б раз у житті відчули стан дежавю. Він подібний до перечитування старої книги чи перегляду фільму через деякий час.

Про феномен дежавю (deja vu) написала дитячий невролог Ірина Платонова на своїй сторінці в інстаграмі.

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Дежавю – що це? Це психічний стан, коли людина відчуває, що вона колись вже була у такій ситуації, не може пов‘язати де, коли, з ким, і за яких умов. Deja vu з французької перекладається як "те, що вже побачили". Дежавю зазвичай супроводжується відчуттям чудасії і нереальності того, що відбувається.

Вам здається знайомий цей епізод, але ви не пам'ятаєте що відбудеться далі, тільки після перегляду фільму до кінця, ви згадуєте, що уже його бачили! Спогади від дежавю можуть бути настільки сильними, що зберігаються в пам‘яті протягом декількох років,

– пояснила лікарка.

За словами Платоновї, часті епізоди дежавю є ознакою психічного чи неврологічного захворювання. Наприклад, шизофренії чи скроневої епілепсії.

Лікар попереджує, що феномен дежавю у поєднанні з відчуттям паніки, страху, дивними відчуттями в епігастральній ділянці, слуховою чи зоровою аурою, нудотою, вегетативними порушеннями у вигляді почервоніння обличчя, рясним потовиділенням можуть свідчити про наявність скроневої епілепсії.

"Ці симптоми в сукупності чи в комбінаціях називаються припадком! І є показом для дообстеження пацієнта за допомогою ЕЕГ, МРТ", – наголошує невролог.