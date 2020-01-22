Скільки грошей держава виділяє "Феофанії": шокуючі статки головного лікаря

Лікарня "Феофанія" – це закрита медична установа, на яку витрачають фантастичні гроші з бюджету. Там неодноразово лікувалися українські депутати та чиновники, проте тепер Президент України Володимир Зеленський доручив зробити медичний заклад доступним для українців. Переглядаючи статки головного лікаря, не дивно, що у "Феофанії" не раді тому, що вони стануть відкритими для всіх.

Президент Зеленський підписав указ про доступність лікарні "Феофанія" для всіх українців. Щоправда, схоже на те, що президента трохи дезінформували, адже близько третини пацієнтів в "Феофанії" – це не депутати чи державні чиновники. Лікуються там всі, але лише за гроші.

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В середньому лікарня за рік обслуговує близько 17 тисяч пацієнтів, з них 5 тисяч – за оплату. Це офіційні дані самої лікарні. Пролікуватися в лікарні або навіть "відкосити" від в'язниці, як свого часу ексголова податкової Роман Насіров – не проблема, аби у вас тільки гроші були.



Роман Насіров

Як тепер лікарня має відкрити двері для всіх охочих – питання риторичне, адже двері й так відкриті, просто платіть гроші. А от відкрити двері для всіх в рамках реформи охорони здоров'я лікарня не зможе, адже не зробила для цього всі необхідні документи й не автономізувалася. Та й навіщо лікарні автономізуватися, якщо тоді доведеться боротися за пацієнта та оптимізувати свої витрати, адже платити більше, ніж іншим лікарням Національна служба здоров'я не буде.

Сьогодні "Феофанія" отримує майже пів мільярда гривень щороку, незалежно від того скільки й з якими хворобами пацієнтів вона лікує. Держава і далі сплачує лікарні гроші за ліжка. Саме так – не за кожного пролікованого пацієнта, а за ліжко, яких в лікарні аж 550.

До речі, попри указ президента навіть сам головний лікар "Феофанії" Ігор Петрович Семенів офіційно писав, що потрапити в лікарню, як то кажуть "з вулиці" не вдасться.



Указ президента

Та й взагалі безкоштовного лікування в Україні не існує, адже лікарня ж має якось за комунальні послуги платити й персонал утримувати. А персоналу там більше, ніж в англійської королеви. Майже 500 осіб не медичних професій працюють в лікарні: 52 кухарі, 18 сантехніків, 63 охоронці та 16 людей в службі благоустрою. Уявіть собі – скільки державних грошей, а вірніше наших з вами податків іде на таку кількість "роздутого" персоналу.

Але найбільше вразили навіть не кухарі чи охоронці. 25 людей працює в лікарні в службі "прання, сушки, прасування та ремонту спецодягу, м'якого інвентарю та білизни". 25 людей отримують зарплату за те, що завантажують пральні машинки чи праски! Ви тільки уявіть!

І це ще не все. Так, наприклад, у Феофанії працює 30 бухгалтерів, а у головного лікаря аж 5 заступників. Недаремно бюджет "Феофанії" майже у два рази більший за бюджет Інституту раку чи Інституту серця. Бюджет лікарні для ВІП чиновників склав 422 мільйони гривень, тоді як бюджет Інституту раку – 255 мільйонів.



Заступники головного лікаря

Декларації головного лікаря теж позаздрить і депутат, і міністр. Ігор Семенів – керівник "Феофанії", як і заведено у всіх наших депутатів, прокурорів та суддів, має дуже успішну дружину. Вона в нього торгує ліками, а ліки в її компанії купують державні лікарні.



Декларація керівник "Феофанії"

В сім'ї головного лікаря "Феофанії" розкішні не лише авто, будинки та квартири. Там є навіть катери та снігоходи! Як ведеться для еліти – "ролекси", "чопарди" та навіть одяг від Dolce&Gabbana. Одяг, вартістю більше п’ять тисяч доларів в лікаря, який все життя працює в державних лікарнях.

Досить непогано, а саме в сім разів виріс і дохід головного лікаря за останній рік. Якщо у 2018 році фармацевтичні компанії заплатили йому за клінічні випробування, які робили на базі "Феофанії", 700 тисяч гривень за рік, то у 2019 році це вже було 4,7 мільйона гривень.

І знову ж таки, ці гроші пішли не в лікарню, а саме головному лікарю виключно за те, що дозволив проводити клінічні випробування на базі навіть не своєї, а державної лікарні.

Коли дивишся на ці мільйони, 50 кухарів та 60 охоронців, починаєш розуміти, чому головним лікарям не потрібна реформа охорони здоров'я. Розумієш, чому "Феофанія" не хоче автономізуватися так само, як і інші лікарні, ставати частиною новою системи та відкривати двері для всіх.

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Тому що зараз там можна утримувати півтисячі обслуговуючого персоналу, заробляти мільйони й не перейматися – гроші з бюджету все одно і далі будуть виділяти. Бо це ж не просто лікарня, а ВІП. В той час, як лише 18% сільських лікарень мають санвузли.