Фіброміалгія – коли постійно все болить: чому виникає та як лікувати

Фіброміалгія – це комплекс розладів з наявністю стійкого, загального больового синдрому (м'язово-скелетний біль), депресії, порушень сну, втоми, стомлюваності, порушення працездатності та іншими ознаками слабкості.

Концепцію фіброміалгії розробили ще в середині 70 років, коли широко стали досліджувати феномен, так званої, "центральної сенситизації", і була вивчена глибше природа болю, розповіла лікар-ревматолог Юлія Войнова.

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Чому виникає фіброміалгія

Феномен "центральної сенситизації" пов'язаний з тим, що після тривалого больового навантаження в нейронах (клітинах нервової тканини) зберігається підвищений рівень збудження, здатний самостійно і тривалий час підтримувати ці больові відчуття.

Довгий час питання про існування болю без будь-якого пошкодження або патології вважався нереальним, а таких пацієнтів називали симулянтами або психічнохворими. Нині багато аспектів концепції болю і больового сприйняття змінилися. Але, на жаль, обізнаність лікарів в цьому питанні залишається все такою ж невисокою.



Фіброміалгія переважно виникає у жінок

За офіційними джерелами, справжня поширеність фіброміалгії досягає 4-5%. Але в Україні таких пацієнтів довгі роки ганяють від терапевтів до неврологів, психотерапевтів, масажистам і назад.

Симптоми фіброміалгії

Основний симптом фіброміалгії – це дифузний, загальний, виснажливий біль. Пацієнти так описують свій стан: "У мене болить все", "Я відчуваю себе постійно хворим", "Вже з ранку я відчуваю себе втомленим" і т.д.

Діагностика фіброміалгії

Існують діагностичні критерії Американської колегії ревматологів (ACR), які передбачають наявність 18 болючих точок при фіброміалгії. Натискання на ці болючі точки і виявлення 11 і більше осередків болю свідчить про фіброміалгію.

Але фіброміалгія – це не тільки больовий синдром. Пацієнтів турбує втома, сонливість вдень і безсоння вночі, дратівливість, плаксивість. Найбільше до цих проявів схильні жінки. Депресивні та тривожні розлади досягають 80%.



На фіброміалгію хворіють приблизно 4-5% людей

Згодом розвиваються і когнітивні порушення – знижується пам'ять, концентрація уваги, погіршуються розумові процеси.

Лікування фіброміалгії

Всі методи лікування фіброміалгії умовно ділять на медикаментозні й немедикаментозні. Дослідження показали, що найбільш дієвими серед немедикаментозних методів терапії цієї недуги виявилися два – це когнітивна поведінкова терапія та фізкультура.

Після використання цих методів спостерігалася досить стійка і тривала ремісія. Середню і низьку ефективність в терапії цієї хвороби в дослідженнях показали наступні методи: бальнеолікування, голкорефлексотерапія, масаж, мануальна терапія, гіпнотерапія.

Медикаментозна терапія охоплює застосування антидепресантів і антиконвульсантів.

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