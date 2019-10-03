Фітнес батончики: користь та шкода швидких перекусів

Багато людей люблять смакувати фітнес-батончикам, бо це швидко та поживно, їх легко з’їсти "на ходу" – коли зовсім нема часу поїсти. Але наскільки корисно так харчуватись?

ConsumerLab.com провів незалежні лабораторні дослідження, в яких брали участь 30 виробників батончиків.

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Ми звикли їсти батончики тоді, коли треба перекусити та вважаємо їх здорової їжею. Замінюємо батончиками прийоми їжі, або обираємо їх, коли хочеться чогось солодкого.

Користь фітнес-батончиків

Фітнес-батончик – це їжа, яка призначена для підвищення фізичної енергії. Зазвичай, фітнес батончики містять комбінацію білків – жирів – вуглеводів, крім того вони збагачені вітамінами й мінералами.

Відтак, хороша новина в тому, що фітнес-батончики визнанні корисними науково. Зокрема, лікарі-дієтологи підтверджують, що батончики містять достатню кількість корисних елементів, які дозволяють зберегти енергетичний баланс організму.



Фітнес-батончики досить калорійний продукт

Батончики умовно можна розділити на дві групи — енергетичні та протеїнові.

Енергетичні несуть енергетичну цінність. Цей вид батончиків призначений для забезпечення швидкого й ефективного використання енергії, що надходить. В основному, в їхньому складі ви знайдете сухофрукти, зернові, горішки.

Другу групу складають батончики, які несуть більше поживної цінності, — білкові або, як заведено називати, протеїнові. Їх можна вживати не тільки для підвищення енергії, але і для зменшення жирової маси.

Шкода фітнес-батончиків

Деякі фахівці схиляються до протилежної думки щодо поживності фітнес-батончиків та наголошують, що у них є надлишок цукру, жирів і вуглеводів.

Порівнюючи кількість вуглеводів і вмісту цукру в протеїновому батончику і звичайному шоколадному можна сказати, що вони практично ідентичні. При цьому протеїнові батончики в рази дорожчі.

У досліджені, що проводив ConsumerLab.com, із 30 батончиків різних виробників – 18 не відповідали вимогам рівня інгредієнтів на етикетці.



Аналізували 30 вибіркових батончиків

Виявилося, що в кожному другому батончику перевищено рівень вуглеводів, який зазначали виробники на обгортці.

До прикладу, один із батончиків позиціювали, як продукт з низьким вмістом вуглеводів, на упаковуванні було зазначено, що там всього 2 грами вуглеводів.

Та лабораторний аналіз показав, що насправді він мав близько 22 грамів вуглеводів!

Тому, вивчення складу батончика не завжди врятує вас від похибки виробника. Тому, єдина правильна рекомендація – споживати батончики перевіреного виробника, або готувати їх самому.